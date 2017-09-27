قال الرئيس التنفيذي لـ «زين» بدر ناصر الخرافي: ان المجموعة وصلت إلى مراحل نهائية لبيع الابراج، مبينا ان المجموعة في انتظار تسلم رد هيئات تنظيم الاتصالات قريبا لتوقيع الصفقة، وذلك على هامش أعمال منتدى اليورومني أمس.

وكانت «زين السعودية» ذكرت من قبل أنها تتفاوض مع كل من «TASC» و«Acwa» القابضة حول صفقة محتملة متعلقة بهذه الأبراج فيما نشرت وكالة «بلومبرغ» بحسب مصادر مطلعة أن «زين السعودية» تقترب من بيع نحو 7500 برج اتصالات لصالح شركة «TASC» اللبنانية مقابل 500 مليون دولار.

وأوضح الخرافي ان بداية مراحل تخطي الاقتصاد الكويتي مرحلة الركود قد ظهرت وهو ما لاحظناه في الكلمات التي ألقاها وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي أمس خلال مؤتمر اليورومني، مشيرا إلى ان التصنيف الأخير الذي صدر من وكالة موديز والنتائج الجيدة للشركات المساهمة التي شهدت نمو بنسبة 16% تظهر ان هناك بوادر جيدة لتخطي تداعيات الأزمة المالية.

وشدد الخرافي على ضرورة وجود بديل آخر عن النفط كمصدر وحيد للدخل بالكويت، مبينا ان الحكومة تقوم بالضغط من ناحيتها لتحقيق هذه الرؤية، مبينا ان القطاع الخاص المحلي يحاول المساهمة في النمو الاقتصادي وقريبا سنتجاوز الأوضاع المالية السلبية.

وفي رده لسؤال طرحته «الأنباء» حول وضع زين في العراق والسعودية قال الخرافي: ان 2017 كانت سنة خير على زين السعودية حيث استطاعت الشركة ان تحقق ارباحا خلال النصف الأول من العام.

وأوضح ان الشركة تترقب الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق لاسيما ان الشركات استثمرت كثيرا من الاموال في تطوير شبكتها في جميع مناطق العراق، معربا عن امله في الاستفادة من تلك الاستثمارات.

وقال ان المشاكل السياسية في العراق هي العامل المؤثر علينا حاليا في السوق العراقي لاسيما مع الاخبار الاخيرة بشأن انفصال اقليم كردستان عن العراق ومدى تأثير هذا الانفصال على عمليتنا قريبا.

وذكر الخرافي ان المجموعة قامت بإعادة جميع الشبكات التي دمرت من قبل تنظيم داعش للعمل.

وفي سؤال حول منافسة زين للحصول على رخصة ثالثة للهاتف المحمول بسلطنة عمان عمان قال الخرافي ان المجموعة لديها قناعة بأهمية السوق العماني وان المجموعة تقدمت بكتاب رسمي إلى هيئة الاتصال بعمان، وذلك بعد استحواذ شركة عمانتل على اسهم الخزينة في شركة زين، والاستفسار حول وجود اي تأثير بدخول عمانتل في شركة زين، إلا انه تم تأجيل الرد إلى شهر نوفمبر المقبل.

وفي سؤال حول وجود اي تطورات على مجموعة الخرافي سواء لعمليات البيع او شراء قال بدر الخرافي «إن استثماراتنا جميعها تجارية وأي شيء يعرض علينا بسعر مناسب سوف ندرس عملية بيعه».