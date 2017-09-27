شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل 16 صفقة اكتتاب في النصف الأول من 2017، ما يمثل نموا بنسبة 100% مقارنة مع النصف الأول من عام 2016.

وبلغت القيمة المعلنة، أو رأس المال الذي حققته الاكتتابات في النصف الأول مبلغا إجماليا وصل إلى 788 مليون دولار، بانخفاض 21% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

ويعد النصف الأول من هذا العام هو النصف الأكثر نشاطا من حيث عدد الاكتتابات منذ النصف الأول من عام 2007.

وبحسب تقرير لإرنست ويونغ (EY) حول أنشطة الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حققت 9 اكتتابات من بين الاكتتابات 16 بالمنطقة، مبلغ 200.5 مليون دولار من شركات مدرجة في السوق الموازية السعودية «نمو».

وحققت صفقة الاكتتاب الصادرة لشركة أديس الدولية القابضة المحدودة عائدات بقيمة 243.5 مليون دولار في بورصة لندن، وكانت أكبر صفقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2017 من حيث رأس المال الذي تم جمعه.

وشهد مجلس التعاون الخليجي 13 صفقة اكتتاب خلال النصف الأول من 2017، بزيادة نسبتها 33% عن الصفقات التي تم الإعلان عنها للفترة ذاتها من العام الماضي.

ومع ذلك، فقد انخفضت قيمة الصفقات بنسبة 6% لتصل إلى 700 مليون دولار في النصف الأول من 2017 مقارنة مع قيمتها في النصف الأول من 2016.

وجاء أعلى رأسمال تم جمعه من صفقات النصف الأول من العام الحالي في قطاع النفط والغاز، حيث تم الإعلان عن صفقة واحدة بقيمة 243.5 مليون دولار.

وجاء قطاع الإنشاءات في المرتبة الثانية من حيث العائدات لصفقة واحدة بقيمة 135 مليون دولار.

أما الاكتتاب الثالث من حيث العائدات لصفقة واحدة فقد كان من نصيب قطاع الاستثمار العقاري بقيمة 105 ملايين دولار.