محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن شركة نفط الكويت تنظر في إلغاء مشروع تبلغ قيمته 750 مليون دولار لتطوير مركز التجمع 24 وفقا لما نسبته إلى مصادر مقربة من المشروع.

وذكر احد هذه المصادر أن بعض المسؤولين في شركة نفط الكويت يعتقدون أن بناء مركز تجميع جديد سيكون استراتيجية افضل من مشروع التطوير المزمع.

وكانت الشركات تتوقع في وقت سابق دعوة من شركة نفط الكويت لتقديم العطاءات لعقد الهندسة والتوريد والبناء EPC الذي كان متوقعا أن تصدر المناقصة الخاصة به في أكتوبر المقبل.

وقد تم تصميم مشروع التطوير المزمع لزيادة قدرة مركز التجميع 24 بمقدار 50 ألف برميل يوميا، علما ان طاقة المركز في الوقت الحاضر تبلغ 165 ألف برميل يوميا.

وكان من المقرر أن يشمل نطاق المشروع ما يلي: فواصل الغاز والنفط، خطوط التدفق، شبكات التغذية، محطات الضخ، الضواغط، نظام التحكم، والمرافق المرتبطة.

وكانت شركة اميك فورستر ويلر البريطانية قد فازت بالعقد الخاص بأعمال التصميمات الأولية للمشروع في عام 2015.