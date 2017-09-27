محمود عيسى

أهلت شركة نفط الكويت اثنتين من شركات النفط الغربية الكبرى وهما بريتيش بتروليوم البريطانية وداتش شل البريطانية/الهولندية لتقديم عروضهما بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لمشروع الشركة الأول لتعزيز الإنتاج في حقول النفط غربي الكويت، ودعت الشركتين بالتالي لتقديم هذه العروض في موعد غايته 18 ديسمبر المقبل.

وقالت مجلة ميد ان هذا المشروع يتضمن بين أمور أخرى حقن المياه وغاز ثاني أكسيد الكربون - على مرحلتين - في تشكيلات وتجمعات النفط الوسطى غربي البلاد، ويمثل أول مشروع تجريبي من نوعه لتحقيق أهداف الشركة المتعلقة بإنتاج النفط المعزز، ضمن فترة زمنية تمتد حتى عام 2030.

وأضافت انه سيطلب من الشركتين إعداد نماذج تحت سطح الأرض لحقن الغاز، وكذلك تطوير حقل كامل لثاني أكسيد الكربون، إلى جانب تحديد المصادر المحتملة للغاز، والذي سيتم ضخه في الصهاريج، علما بان مدة العقد ستبلغ 52 شهرا بما فيها فترة التعبئة والاستعداد لتطوير المشروع التجريبي وتحويله إلى مشروع كامل ودائم.