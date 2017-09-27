التركيز على السياحة المستدامة كأداة للتنمية

صدر عن مدير عام شركة «ليدرز جروب» للاستشارات والتطوير، الممثلة الرسمية لمنظمة السياحة العالمية في الكويت، نبيلة العنجري بيان بمناسبة احتفالات اليوم العالمي للسياحة الذي يصادف في 27 سبتمبر الجاري دعت فيه المسؤولين إلى الوعي بأهمية هذه المناسبة والقيمة الشاملة للسياحة وعلاقتها بالتنمية مع الإشارة إلى «ما تحمله هذه المناسبة من أولويات دولية ووطنية تنموية شديدة الصلة بالكويت وخططها الاستراتيجية الحالية والمستقبلية».

كما توجهت العنجري بالتهنئة للأمين العام الجديد للمنظمة العالمية للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي الذي رشحته جورجيا لهذا المنصب للفترة 2018-2021 وتم انتخابه بالإجماع الأسبوع الماضي خلال الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة للمنظمة التي انعقدت في تشنغدو في الصين.

وكان بولوليكاشفيلي، سفيرا فوق العادة لبلاده إلى إسبانيا والمغرب والجزائر وأندورا، كما شغل سابقا منصب وزير التنمية الاقتصادية (2009-2010).

وأوضحت العنجري أن اليوم العالمي للسياحة الذي يحتفل به سنويا منذ عام 1980 يرمز إلى اليوم الذي دخل فيه النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية حيز التطبيق، وأن الاحتفال هذا العام يسعى إلى «زيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وأن من مراميه تناول التحديات الدولية المحددة في أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية، وإبراز ما يمكن لقطاع السياحة أن يقدمه من إسهام في تحقيق هذه الأهداف».

وفي مثل هذا اليوم من كل عام، تدعو منظمة السياحة العالمية الناس على اختلاف أعمارهم ومشاربهم إلى الاحتفال والمشاركة بيوم السياحة العالمي في بلدانهم المختلفة أو في مختلف الأماكن التي يقصدونها للعطلة.

ولفتت العنجري إلى أن احتفالات هذا العام تركز على السياحة المستدامة كأداة للتنمية وسبل إسهامها في اهداف التنمية المستدامة إذ «تأتي مطابقة مع اهداف الألفية للتنمية التي اقرتها الأمم المتحدة، ومتزامنة مع اعتبار العام 2017 عاما للسياحة المستدامة» التي تعني أن تكون السياحة مسؤولة، ولا تلحق الضرر بالبيئة وبالسياق الاجتماعي والثقافي الذي تؤثر عليه، كما ينبغي أن تكن الاحترام تجاه السكان المحليين وإرثهم، وذلك من أجل ضمان احترام كرامة الكائن البشري وحقوق العمال مع إيلاء اهتمام خاص بالأشخاص الأكثر هشاشة.

كما ينبغي أن تشكل السياحة المستدامة أداة لنمو الاقتصادات التي تعاني من الصعوبات إذا ما ساهمت في قيام فرص جديدة».

تجدر الإشارة إلى أن الاحتفالات الرسمية بيوم السياحة العالمي هذا العام ستجري في قطر، بناء على قرار الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية.