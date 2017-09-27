أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان مجلس ادارة شركة ايكويت اتخذ قرارا بالإجماع بتعيين د.راميش راماجاندران في منصب الرئيس التنفيذي للشركة خلفا للرئيس الحالي محمد حسين. وأشارت الى ان الرئيس التنفيذي الجديد سيتسلم مهام عمله في «ايكويت» اعتبارا من مطلع يناير 2018. على الصعيد ذاته، قالت المصادر ان حسنية هاشم تقدمت بطلب تقاعد لبلوغها 35 سنة من منصبها كنائب للرئيس التنفيذي للاوليفينات في شركة صناعة الكيماويات البترولية ويتبع ذلك ان تستقيل من تمثيل الشركة في مجلس ادارة شركة ايكويت. وذكرت ان مجلس ادارة ايكويت يتألف من 10 مقاعد،

4 منها لشركة صناعة الكيماويات و4 لشركة داو الأميركية ومقعد لشركة بوبيان للبتروكيماويات ومقعد لشركة القرين للبتروكيماويات.