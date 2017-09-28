أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين الثلاثة في السحب الربع سنوي لحساب Youth للشباب. وقد حصل الفائز الأول راشد محمد فهيد الحيمر، على جائزة نقدية قيمتها 1000 دينار، بينما حاز كل من الفائز الثاني والثالث، ساره محمود سيد الموسوي وبيادر باجد سعد العتيبي على قسيمة دخول مجاني وغير محدود لجميع الأفلام المعروضة في غراند سينماز لمدة عام كامل.

وبإمكان جميع العملاء أن يدخلوا في السحب الربع سنوي، وذلك عند تحويل مكافآتهم الطلابية لحساب Youth، حيث إن كل 20 دينارا في حساب Youth تمنح صاحبها فرصة لدخول السحب الربع سنوي.

هذا وقد صمم حساب Youth للشباب للذين تتراوح أعمارهم بين الـ 15 و25 عاما، والذين يسعون لتحقيق مستقبل مكلل بالنجاح. الحساب لا يتطلب حدا أدنى لفتحه، وليس هناك حد أدنى من الرصيد للحفاظ عليه، كما يقدم الحساب بطاقة مسبقة الدفع مجانا وبطاقة السحب الآلي للاستفادة من باقة واسعة من الخصومات مجموعة مختارة من المطاعم والمحلات التجارية في جميع أنحاء الكويت، هذا الى جانب الخصم الحصري لعملاء الحساب لدى غراند سينماز في الحمرا مول وجيت مول.