«بيتك» حريص على طرح أحدث الموديلات والعروض وبأفضل الأسعار

قال المدير التنفيذي لمنتجات السيارات والتأجير في بيت التمويل الكويتي (بيتك) عاهد العيسى ان منتج التأجير التشغيلي في «بيتك» بدأ في طرح سيارات نيسان باترول سيتي بأجرة شهرية غير مسبوقة من قبل، بالاضافة الى المزايا الحصرية ليشمل منتج التأجير بذلك مختلف الفئات التي تلبي رغبات واحتياجات العملاء، ويؤكد جاهزيته لتقديم كل جديد. وأكد العيسى في تصريح صحافي اهتمام «بيتك» بعملائه من خلال طرح أحدث الموديلات والعروض وبأفضل الأسعار وبتشكيلة واسعة تشمل معظم العلامات التجارية المهمة الواسعة الانتشار بما يقرب من 80 موديلا من انواع السيارات المختلفة، وبما يوسع افق الاختيارات لدى العملاء، ويمنحهم فرصة اختيار السيارة الانسب بكل سهولة ويسر.

وأشار العيسى إلى أن العمل التجاري مع وكلاء السيارات توجه استراتيجي، ومن شركاء «بيتك» المميزين مجموعة نيسان البابطين التي بلغت المشتريات منها لمنتج التأجير 32 مليون دينار، مشيدا بحرص الشركة على تزويد «بيتك» بأفضل العروض ليحقق السبق دائما في طرح أحدث الموديلات للعملاء والتى تتضمن سيارات (ألتيما – أكس تريل – باثفيندر – باترول)، ما يساهم في زيادة الحصة السوقية لـ«بيتك» في سوق التأجير التشغيلي، وينفرد «بيتك» بالعديد من المزايا المقدمة للعملاء، منها خصومات وعروض خاصة للهيئات والشركات الكبرى.

واضاف ان «بيتك» يسعى لاستقطاب العملاء الأفراد والشركات بأعلى مستويات الجودة في الخدمة، بالإضافة الى أحدث أنواع السيارات، وبأجرة شهرية تبدأ من 69 دينارا شهريا وبحسب نوع السيارة ومدة عقد التأجير من 12 حتى 26 شهرا، ما يساهم في خدمة عملاء بيتك ودعم سوق السيارات.



كما تمت مؤخرا إضافة فئات جديدة من السيارات الى منتج التأجير تتناسب مع مختلف شرائح العملاء، بالاضافة الى السيارات الفارهة الاخرى، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام وكذلك العائلية، ما يجعل خيار التأجير مناسبا لجميع الشرائح، وأن هناك مرونة في مدة التأجير بما يتناسب مع احتياجات العملاء الأفراد منهم والشركات، ويستطيع العميل التعاقد مباشرة للاستفادة من عروض التأجير المختلفة من خلال زيارته لأحد معارض «بيتك»، المنتشرة في الشويخ والري والفروانية والاحمدي، بالإضافة الى تقديم خدمة التأجير لدى معارض الوكالات الكبرى مثل الساير، البابطين، الملا، هوندا، كيا وتقديم خصومات بمعارض الوكالات.



واشار الى ان التأجير التشغيلي أو ما يعرف بـ «التأجير مع الصيانة» يمنح العميل مزايا خاصة مثل الصيانة الشاملة والتأمين التكافلي الشامل، وسيارة بديلة، وخدمة المساعدة على الطرق على مدار الساعة، وإمكانية السفر بالمركبة المؤجرة وفق الشروط والأحكام.

واكد العيسى أن خدمة التأجير في «بيتك» تحظى بإقبال كبير ولديها رصيد واسع من الثقة لدى العملاء ما جعلها تنمو سنويا بشكل منتظم وعزز من الحصة السوقية لـ«بيتك» في سوق تأجير السيارات، مشيرا الى أن عملية التطوير للخدمة مستمرة بشكل دائم من خلال طرح أنواع جديدة من السيارات للتأجير مع التأكيد على جودة الخدمة وسرعة الأداء لتلبية احتياجات عملاء التأجير، وذلك من خلال تخصيص فريق عمل من الموظفين المدربين الجاهزين لخدمة العملاء.