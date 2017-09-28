أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن منح عملائها للدفع الآجل فرصة اقتناء الجيل الجديد iPhone 8 وiPhone 8 Plus، وذلك عبر الحجز المسبق والتسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني www.viva.com.kw أو زيارة فروع VIVA، وذلك اعتبارا من 22 سبتمبر 2017. وسيتوافر iPhone 8 وiPhone 8 Plus اعتبارا من يوم السبت 30 سبتمبر 2017، في كل فروعها المنتشرة في كل مناطق الكويت كما سيتوفران أونلاين على VIVA e-store وعبر تطبيق VIVA App.

وبهذه المناسبة، صرح عبدالرزاق بدر العيسى، مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA قائلا: الشركة تسعى دائما لتوفر لعملائها أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لنسهل عليهم تواصلهم بأسلوب سلس ومرن. وأضاف: نسعد في VIVA أن نضع بين أيدي عملائنا هذين الجهازين المذهلين اللذين طال انتظارهما.

iPhone 8 وiPhone 8 Plus هما الجيل الجديد من iPhone يضمان تصميما جديدا من الزجاج والألمنيوم في 3 ألوان جميلة هي الرمادي والفضي والذهبي، مصنوعان من الزجاج الأكثر دواما من أي وقت مضى في الهاتف الذكي، شاشات Retina HD الجديدة، شريحة A11 Bionic، ومصممان ليدعما تجربة الواقع المعزز. الكاميرا الأكثر شعبية في العالم مصممة لصور وفيديوهات أفضل، والشحن اللاسلكي الجديد يعزز من قدرة iPhone. يتميز iPhone 8 Plus بكاميرات مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل ويدخل وضع بورترايت مع إضاءة بورتريه، مما يجلب تأثيرات إضاءة استديو رائعة، ويتيح للعملاء التقاط صور مذهلة في 5 أنماط إضاءة مختلفة.

كما يستطيع عملاء VIVA حجز iPhone X، مستقبل الأجهزة الذكية، وذلك عبر الحجز المسبق اعتبارا من 27 أكتوبر 2017. يتميز iPhone X بتصميم رائع عبر شاشة زجاجية تغطي كل مساحة الجهاز من نوع Super Retina بحجم 5.8 بوصات وشريحة A11 Bionic، شحن لاسلكي وكاميرا خلفية محسنة مع تثبيت الصورة البصرية المزدوجة، وجهاز Face ID الذي تم تمكينه من خلال كاميرا TrueDepth الجديدة.