الحساب يقدم العديد من المزايا منها الحصول على قرض بدون فوائد

لتوعية عملائه الحاليين والجدد بمزايا حساب الراتب، قرر بنك الخليج تواجد ممثليه في اثنين من أشهر المجمعات التجارية في الكويت. بدأت الجولة من خلال مجمع الأفنيوز في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المقرر التواجد في «ذا جيت مول» من خلال جناح خاص للقيام بالإجابة عن أسئلة واستفسارات العملاء في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وبهذا الصدد تقول ليلي القطامي مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج: قمنا بتطوير حساب الراتب بشكل يناسب عملاء البنك من المواطنين الكويتيين، وبشكل يسمح لهم بالاستفادة من مزايا عديدة فور تحويل رواتبهم إلى البنك. حرصنا من خلال الجولة التي يقوم بها فريق حساب الراتب على التواجد في الأماكن التي يرتادها عملاء البنك الحاليون والجدد لتوعيتهم بما يقدمه الحساب من مميزات وطريقة فتح الحساب وجميع التفاصيل والمعلومات ذات الصلة.

صمم حساب الراتب الجديد خصيصا للعملاء الكويتيين ممن يحولون رواتبهم إلى بنك الخليج للاستفادة من العديد من العروض المميزة. منها فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار أو الحصول على قرض بدون فوائد، شرط ألا يقل الراتب الذي يتم تحويله إلى بنك الخليج عن 500 دينار للتأهل لهذه العروض فور تحويل رواتبهم إلى بنك الخليج. وبإمكان العملاء الجدد أيضا الحصول على مميزات أخرى تشمل بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية دون الحاجة لدفع الرسوم السنوية خلال العام الأول، مع إمكانية الحصول على قرض تصل قيمته إلى 70 الف دينار أو قرض استهلاكي تصل قيمته إلى 15 الف دينار. كما يحصل جميع العملاء الحاليين والجدد الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى بنك الخليج على فرصة الدخول تلقائيا في السحوبات الربع سنوية للفوز بجوائز نقدية قيمة، تضم ثلاثة سحوبات ربع سنوية تبلغ قيمة كل منها 25 الف دينار بالإضافة إلى السحب على الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 250 الف دينار.