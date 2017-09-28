تستمر شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لشركة رينو في الكويت، في عرضها على سيارة «رينو كابتشر» كاملة المواصفات، أول سيارة كروس أوفر مدمجة لدى العلامة حيث دعت عملاءها للاستمتاع، بقيادة كابتشر كاملة المواصفات بسعر استثنائي 3999 دينارا فقط.



وتعكس «كابتشر» الابتكار وخبرة «رينو» في كل لمسة، وتدمج مستوى جديدا من التصميم والراحة والمعدات، ما يخلق التناغم التام بين الأناقة والأداء، لقد صممت المركبة بتفاصيل أنيقة، ولضمان توفير راحة أكبر للبالغين والأطفال على حد سواء، توفر السيارة مساحة داخلية رحبة.

وتتميز رينو كابتشر بطلاء رياضي من لونين مختلفين يميز السقف والأعمدة وأغطية المرايا عن باقي الهيكل كما يتميز هيكل السيارة بالقوة وخفة الوزن والانسيابية. وتم تصميم «كابتشر» كمركبة حديثة ووظيفية مع محرك توربو، وسط استجابة حيوية وتسارع حاد ومرونة على جميع السرعات التي تجمع بين متعة القيادة واقتصاد الوقود، ما يوفر استهلاكا معتدلا للوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



كما جهزت سيارة رينو كابتشر بميزات تلبي احتياجات الرحلات الطويلة، والسيارة مجهزة بنظام R-LINK ولوح متعدد الوسائط متصل بالشبكة مجهز بشاشة 7 بوصة تعمل باللمس ونظام تعرف على الصوت للتحكم بالوظائف الأساسية بكل سلاسة، كما وتأتي السيارة مع نظام الملاحة، ونظام تحديد السرعة ومثبت السرعة، وللتحكم في المسافة أثناء صف السيارة تحتوي السيارة على أجهزة استشعار خلفية مع كاميرا للرؤية. وعندما يتعلق الأمر بالسلامة، فقد نجحت «رينو كابتشر» في اختبارات التصادم والسلامة التي يقوم بها برنامج تقييم السيارات الجديدة الأوروبي «EURO NCAP» في حين تحافظ أجهزة التحكم في الثبات الإلكتروني (ESC) على سلامتها في حالة فقدان السيطرة مؤقتا على مقود القيادة، بحيث تعمل الفرامل على واحد أو أكثر من العجلات لحماية السيارة.