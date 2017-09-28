الحساب يقدم جوائز نقدية ربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار وأسبوعية بقيمة 50 ألف دينار

أعلن البنك الأهلي المتحد عن تواجده في مجمع الأفنيوز أحد أكثر أماكن التسوق استقطابا للأفراد في الكويت، (دوم 1) في الفترة من الثامن والعشرين إلى الثلاثين من شهر سبتمبر 2017 وذلك من خلال جناح «الحصاد»، والذي يقدم باقة من المفاجآت والأنشطة المرتبطة بحساب الحصاد الإسلامي، حيث ستتم دعوة زوار الأفنيوز للمشاركة في مسابقة مسلية تم تصميمها ليتكمن أكبر عدد منهم في الحصول على جوائز فورية قيمة.

وتعليقا على هذه الفاعلية الشيقة أفاد البنك الأهلي المتحد: نسعى دائما إلى مكافأة عملائنا والذهاب إليهم أينما كانوا بالإضافة إلى زيادة توعيتهم حول المزايا التي تتاح لهم عند فتح حساب الحصاد الإسلامي.

ومن هذا المنطلق جاءت هذه الفاعلية والتي نقدم من خلالها مسابقة شيقة تدور حول حساب الحصاد الإسلامي والذى يعد برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع الشريعة الإسلامية ويقدم جوائز نقدية بقيمة 3.4 ملايين دينار وربع سنوية بقيمة 250 ألف دينار وجوائز أسبوعية بقيمة 50 ألف دينار، علما أن عملاء الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد حسب الشروط والأحكام العامة.

واضاف: يتواجد موظفونا في فاعلية البنك الأهلي المتحد في مجمع الأفنيوز، للتواصل مع الزوار واطلاعهم على أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك الأهلي المتحد.

وأوضح البنك الأهلي المتحد أن فاعليته المقامة في الأفنيوز هي جزء من حملته التسويقية الخاصة بحساب الحصاد الإسلامي والتي أطلقها البنك مؤخرا في العديد من المراكز التجارية الكبرى في الكويت ولاقت اقبالا جيدا وتفاعلا من رواد هذه المراكز والذين أبدوا اهتمامهم بمعرفة مزايا حساب الحصاد الإسلامي.