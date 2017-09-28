أعلنت شركة يسر العقارية مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في فندق الريجنسي - البدع.

وقال الرئيس التنفيذي في الشركة أشرف يسري الصباحي إن الشركة ستقوم بالتسويق لأول مرة في مشاريع أوروبية في البرتغال وألمانيا بشكل حصري لشركة يسر المتعاقدة مع كبرى الشركات هناك، وسيتم طرح حزمة كبيرة من المشاريع المتنوعة في أجمل مدن البرتغال مثل مدينة الجارف وبورتو ولشبونة، وعدة مدن في ألمانيا مثل هامبورغ وماليس ودوسلدورف وبلاك فورست وشرامبرج وفيبرتال، بأسعار مغرية بما يتسنى للعملاء اختيار الأفضل لهم.

وأشار الصباحي إلى توجه الشركة إلى التسويق في جمهورية البوسنة والهرسك، حيث جمال الطبيعة وتوافر كل الخدمات بالقرب من مشاريعنا سواء في مدينة أوسينيك أو مدينة فيسيكو، اما أسعار الأراضي فهي تنافسية بشكل سيلاحظه جميع عملائنا خلال فترة المعرض.

وأكد ان الشركة تعمل بمنتهى المصداقية والشفافية لترسيخ الثقة على المديين القريب والبعيد، وذلك بتقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت أن الأرض مرخصة سكنية وتقع في المناطق العمرانية.

من ناحية أخرى، تعاقدت شركة يسر مع كبرى شركات التطوير العقاري في مصر وهي مجموعة الرواد للإنشاء والتعمير ذات الخبرة الكبيرة والسمعة المتميزة بالقاهرة الجديدة في التجمع الخامس بالقرب من الجامعة الأميركية، حيث تطرح حزمة من المشاريع الجاهزة للتسليم الفوري وأيضا وحدات أخرى يتم تسليمها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وكشف الصباحي عن العرض التنافسي الكبير للمواطنين والمصريين بالخارج لأول مرة بمقدم 35% فقط وتقسيط حتى 51 شهر، وذلك خلال المعرض.