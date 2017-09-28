يتواجد بنك وربة انطلاقا من 24 الجاري حتى 28 الجاري في فعالية اليوم المفتوح في مبنى الخطوط الجوية الكويتية للتعريف بمنتجاته وحلوله البنكية الرائدة وتحقيق تواصل أفضل ومباشر مع مختلف شرائح المجتمع في كافة القطاعات.

وعلى مدار 5 أيام، يتولى فريق بنك وربة المهني تقديم شرح واف الى موظفي الخطوط الجوية الكويتية، حول منتجات بنك وربة وآخر عروضه النوعية وايضا حلوله التمويلية التي يتميز بها وتتسم بالمرونة لتلائم كل الاحتياجات. كما يقدم موظفو بنك وربة أيضا معلومات حول تفاصيل الخدمات والحملات التسويقية التي أطلقها البنك والتي تعود على المستفيد منها بالنفع الكثير والمميزات اللامحدودة وتشكل عامل جذب كبير للعملاء.

تأتي مشاركة بنك وربة في هذه الفعاليات تأكيدا على التزامه الدائم تجاه عملائه وجميع شرائح المجتمع بالتواجد في مختلف المؤسسات والهيئات في الكويت، للتعريف عن منتجاته وخدماته ليكون أكثر قربا منهم وللعمل على تلبية كافة احتياجاتهم وتطلعاتهم.

هذا، ويحرص بنك وربة دوما على منح عملائه كل ما هو جديد وفريد من المنتجات والخدمات المصرفية الحديثة بغية نيل رضاهم وتخطي توقعاتهم، كما يسعى بنك وربة الى تقديم أفضل الحلول التمويلية التي تغطي كل احتياجات العميل بما يحقق النفع الأكبر للعملاء.