الشركة تقدم العديد من التقنيات والمعدات الخاصة بتجهيزات الفنادق والمطابخ

للسنة السابعة على التوالي، أعلنت «شركة المبروك للتجهيزات الفندقية» عن دخولها قائمة أبرز الداعمين والرعاة الماسيين لمعرض «هوريكا الكويت» للصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية، الذي تنظمه شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» بالتعاون مع شركة «هوسبيتاليتي سرفيسز» اللبنانية والذي تقام دورته الجديدة بين 15 و17 يناير القادم في 2018 على أرض المعارض في مشرف.

وفي بيان بالمناسبة، اعتبرت شركة «ليدرز جروب» أن الرعاية الماسية من شركة المبروك أصبحت «أحد ثوابت المعرض وأحد مقومات نجاحه، وهي بمنزلة شهادة جودة للمعرض من جهة مرجعية في عالم المعدات الموجهة لخدمة القطاعات التي تمثل جمهور المعرض، مع ما تتمتع به الشركة من سجل أعمال يشمل تجهيز مشروعات كبرى تعتبر مفخرة لنا في الكويت والخليج، وذلك منذ تأسيسها قبل 60 عاما، واستحواذها على توكيلات وعلامات تجارية عالمية».

وتحدث البيان عن العديد من الرعاة الماسيين والذهبيين الذين سيتم الإعلان عنهم تباعا، ولكنه لفت إلى أن شركة المبروك ستقوم، اضافة إلى رعايتها الرسمية للمعرض ككل، بتقديم تجهيزات المطابخ والعروض لمسابقات الطهي الشهيرة التي يتخللها «هوريكا الكويت» والتي يشارك فيها مئات الطهاة المحليين والعرب والأجانب.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة المبروك م.علي فرحات: «السنوات السابقة أثبتت لنا ولشركائنا في القطاع ضرورة الحضور الفاعل في هذه التظاهرة المتخصصة الكبرى، التي تضم نخبة الفاعلين في مجالات الضيافة والتجهيزات الفندقية والصناعات الغذائية، لاسيما أن المعنيين يأملون تحولا ايجابيا في النمو حتى العام 2026 على الأقل، إذ تشير بعض التقديرات إلى ارتفاع عدد الزوار تدريجيا والى زيادة الأنفاق على السفر الترفيهي إلى الكويت بنسبة 4.5% سنويا الأمر الذي سينعكس مباشرة على قطاع الفنادق والمطاعم».

وأضاف فرحات: «لقد اصبح هوريكا الكويت المظلة التي تلتقي تحتها اهم الجهات المعنية بعملية الضيافة، وهو يشكل بالتالي ملتقى سنويا يقف فيه الجميع على الجديد في شؤون الضيافة والتجهيزات والصناعات الغذائية.