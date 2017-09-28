دمج مجمع البتروكيماويات مع مصفاة الزور الجديدة

محمود عيسى

طرحت شركة الكويت للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، 3 عقود كجزء من مشروع إنشاء مجمع للبتروكيماويات في منطقة الزور، وكانت قد تأسست من أجل تولي إدارة عمليات التكرير والبتروكيماويات وعمليات استيراد الغاز الطبيعي المسال في موقع الزور.

وقالت مجلة ميد في هذا السياق إن مجمع البتروكيماويات المخطط لإنشائه سيتألف من منشأة الأوليفينات الثالثة، ومنشأة العطريات الثانية، وقد خصصت دراسة مستقلة لكل عقد من العقود الثلاثة التي طرحت المناقصة بشأنها.

وأشارت إلى أن العقد الأول ينصب على إجراء دراسة استشارية وهندسية لوحدة التكسير المحفزة الرئيسية لمشروع أوليفينات الثالثة والعطريات الثانية، فيما يقضي العقد الثاني بإجراء دراسة استشارية وهندسية لوحدة البولي بروبيلين لمشروع أوليفينات الثالث والعطريات الثاني.

أما العقد الثالث فهو عبارة عن دراسة هندسية لنزع الهيدروجين باستخدام البروبان لمشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني. وأوضحت أن كلا من هذه العقود هو نوع محدد تم التفاوض عليه من خلال الممارسة.

وأبلغت مصادر متخصصة في صناعة البتروكيماويات مجلة ميد أن أعمال التصميم الهندسي الأولية لمصنع البتروكيماويات المزمع تسير وفقا للجدول الزمني المحدد.

تجدر الإشارة الى أن شركة أميك فوستر ويلر كانت قد فازت بهذا العقد في وقت سابق، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول نهاية يونيو 2018.

وسيتم دمج مجمع البتروكيماويات مع مصفاة الزور الجديدة المحاذية والجاري العمل على إنشائها في الوقت الحاضر بكلفة تقدر بنحو 17 مليار دولار، ومن المتوقع إنجازها قبل انتهاء عام 2019.