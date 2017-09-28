قال تقرير متخصص إن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من النفط في الكويت بلغ 43 تيراواط/ ساعة لتحتل بذلك المرتبة الثانية على مستوى دول الخليج والرابعة عالميا، في حين تصدرت السعودية دول الخليج والعالم في انتاج الكهرباء من النفط بنحو 150 تيراواط/ ساعة.

وأوضح تقرير «أرقام» أن الفحم لا يزال من أكبر مصادر إنتاج الكهرباء في العالم بنسبة تجاوزت 39%، وذلك وفقا لأحدث التقارير الإحصائية الصادرة من وكالة الطاقة الدولية «بيانات 2015».

ويلي الفحم في أكبر مصادر توليد الكهرباء الغاز الطبيعي بنسبة تقترب من 23%، وبنسبة 16% من محطات التوليد المائية والسدود، ومن المفاعلات النووية بنسبة 10.6%، والمصادر المتجددة بأعلى قليلا من 7%، ومن النفط بنحو 4%.

وخلال عام 2015 بلغ إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من كل دول العالم 24.225 تيراواط/ ساعة، استحوذت الصين وحدها على قرابة الربع منها (5844 تيراواط/ ساعة).

وبلغ نصيب الولايات المتحدة ما يناهز 18% أو 4297 تيراواط/ ساعة، وحلت الهند ثالثا بنسبة 5.7% أو 1383 تيراواط/ ساعة، وروسيا 1066 تيراواط/ ساعة.

أي ان هذا الدول الأربع ولدت وحدها أكثر من نصف إنتاج العالم من الكهرباء، في الوقت الذي احتلت فرنسا صدارة الدول المصدرة بنحو 64 تيراواط/ ساعة.

وتبلغ حصة كل دول الشرق الأوسط 4.3% وهي تماثل حصة اليابان التي تعد خامس أكبر منتج عالمي للكهرباء عند1035 تيراواط/ ساعة.