قال الرئيس التنفيذي لشركة «رويال داتش شل» بن فان بوردن إنه لا بأس من الاعتقاد أن أسعار النفط ستصل إلى 60 دولارا بحلول نهاية العقد الحالي.

وأضاف في تصريحات لـ «سي إن بي سي» إن توقع أسعار النفط على المدى القصير صعب للغاية لكنه يرجح ارتفاعها، قائلا: أعتقد أن الأسعار سترتفع بمرور الوقت مع تشدد السوق، ما يدفعها إلى هذا المستوى بنهاية العقد.

وأشار إلى أن نمو الطلب على النفط كان متينا إلى حد كبير، حيث زاد بما يتراوح بين 1.6 مليون و1.7 مليون برميل يوميا، باستثناء السنوات القليلة التي أعقبت الأزمة المالية.

وأوضح بوردن أن «شل» تتوقع تدفق كميات أكبر من الأموال مع بلوغ النفط 60 دولارا مقارنة بما كانت تجنيه عندما بلغت الأسعار 90 دولارا قبل سنوات.