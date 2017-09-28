أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التكرير الإنتاج، بينما زادت مخزونات البنزين وهبطت مخزونات نواتج التقطير. وقال المعهد في تقريره الأسبوعي إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 761 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من سبتمبر لتصل إلى 469.5 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.4 ملايين برميل. وارتفعت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.1 مليون برميل.

وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام الأسبوع الماضي زاد بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا.