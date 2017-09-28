كشف رئيس مجموعة أساسات العالمية مشاري المرشاد عن استحواذ الشركة على مجموعة السحاب القابضة بنسبة 100%.

وقال المرشاد في تصريح صحافي ان المجموعة بعد إتمام عملية الاستحواذ تطلق احدث مشاريعها الفندقية «دار المرشاد» التي تعتبر من اهم استثمارات المجموعة الكويتية خارج الكويت.

وتعد فنادق مجموعة دار المرشاد من افضل الفنادق في الحرم الشريف، حيث يضم فندق «دار المرشاد» بمكة المكرمة 163غرفة بتصريح 511 حاجاً ويبلغ 14 دورا، ويبعد عن الحرم بنحو 7 دقائق وجار تصنيفه من فئة 3 نجوم، اما الفندق الثاني في منطقة العزيزية ويتكون من 18 دورا ويضم 196غرفة بتصريح 728 حاجاً ويبعد عن الحرم بنجو 5 دقائق وجار تصنيف الفندق من فئة 4 نجوم، موضحا ان الفندقين يقعان على شوارع رئيسية بجانب جميع الخدمات والاسواق.

واوضح ان مجموعة أساسات العالمية نجحت في تأجير الفنادق في موسم الحج لهذا العام مع شركة اقدس للسياحة والسفر الفرنسية لتأجير الفنادق لمدة 5 اعوام وتم استقبال نحو 1500 حاج باكورة هذه الشراكة، لافتا الى ان المجموعة نجحت في تأسيس مؤسسة تجارية في مكة المكرمة لتكون الذراع التشغيلية لفنادق مجموعة «دار المرشاد» في اطهر بقاع الارض بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تم فتح فرع للتشغيل والصيانة في المملكة العربية السعودية، وجار تعديل الوضع القانوني لها لتكون شركة مساهمة سعودية.

وعن اهم مشاريع مجموعة أساسات العالمية، قال المرشاد ان المجموعة لديها مشروع سكني في الاردن وجار تأسيس شركة مساهمة سودانية لتكون ذراعا تشغيلية للمجموعة في السودان، بالإضافة الى مشروع عقاري استثماري في فرنسا بالتعاون مع احدى الشركات الزميلة وسيتم طرح المشروع في ابريل 2018.