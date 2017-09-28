1.1 مليار دينار إصدارات سندات الدين العام في شهرين فقط

2.2 مليار دينار إصدارات النصف الأول للعام المالي الحالي بنمو سنوي 13% محمود صبحي

أصدر بنك الكويت المركزي أمس سندات دين عام بقيمة 200 مليون دينار، فيما يتزامن مع نفس تاريخ الإصدار أمس سندات دين عام مستحقة بقيمة 100 مليون دينار، فيما يشير الى اضافة 100 مليون دينار الى حجم الدين العام المستحق على الحكومة.جاء إصدار سندات الدين العام امس مقسما الى شريحتين كل واحدة منهما بقيمة 100 مليون دينار الشريحة الأولى لمدة عامين، استحقاق سبتمبر 2019، وبلغ حجم التغطية لها 456% من قيمة الاصدار بعائد 2.25%، بينما الشريحة الثانية لمدة 3 أعوام وبلغ حجم التغطية 444% بعائد 2.5%.وصل إجمالي رصيد الدين العام إلى مستوى تاريخي 4.167 مليارات دينار وهو الأعلى في تاريخ الكويت والذي زاد بنسبة 64% سنويا مقارنة برصيد ادوات الدين العام في يوليو من العام الماضي.



وخلال شهري أغسطس وسبتمبر تم اصدار أدوات دين عام بقيمة 1.1 مليار دينار، فيما يستحق سداد سندات بقيمة 300 مليار دينار فقط لنفس الفترة بما يضيف 800 مليون دينار وهو ما ينذر بوصول رصيد الدين العام بنهاية الشهر الجاري، ملامسا مستويات 5 مليارات دينار.تاريخيا، تراوح رصيد أدوات الدين العام عند مستويات ثابتة بين 1.5 و2 مليار دينار وتخطى ذلك الرصيد مستويات 3 مليار دينار للمرة الأولى في نوفمبر من العام الماضي، بينما تخطى مستويات 4 مليار دينار أبريل الماضي ويتوقع له أن يتخطى مستويات 5 مليارات دينار بالربع الأخير من العام 2017 وهو يمثل الربع الثالث من العام المالي الجاري.



وإذا استمر الاصدار بنفس الوتيرة قد يتخطى رصيد اصدارات الدين العام مستويات 6 مليارات دينار بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2018. ويشهد شهر سبتمبر من العام الحالي نشاطا ملحوظا في اصدار سندات الدين العام، حيث بلغ عددها 6 اصدارات خلال الشهر بقيمة 600 مليون دينار مقارنة بـ 3 اصدارات فقط خلال نفس الشهر من العام الماضي بقيمة 300 مليون دينار فيما يستحق سداد اصدارين فقط خلال شهر سبتمبر بقيمة 200 مليون دينار بما يشير الى اضافة 400 مليون دينار للدين العام الحكومي خلال الشهر الجاري فقط.



بلغ اجمالي قيمة اصدارات الدين العام منذ بداية العام المالي الحالي (يبدأ العام المالي في الأول من ابريل) الى 2.2 مليار دينار، وذلك خلال النصف الاول من العام ولمدة 6 أشهر فقط بزيادة 250 مليون دينار بنسبة 13% عن النصف الأول من العام المالي الماضي والذي بلغ اجمالي الاصدارات فيه 1.95 مليار دينار. وتشير بيانات النصف الاول من العام المالي الحالي الى امكانية ان يتجاوز اجمالي قيمة سندات الدين العام لهذا العام 3.5 مليارات دينار وهي اجمالي قيمة اصدارات الدين العام العام المالي الماضي 2016/ 2017 ويتزامن ذلك مع صعود اسعار النفط العالمية والتي وصلت الى أعلى مستوياتها منذ عامين مطلع الأسبوع الجاري.

ما رصيد أدوات الدين العام؟

تصدر الحكومة سندات دين عام عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة زيادة نفقات الحكومة عن ايراداتها ورصيد ادوات الدين العام يعني قيمة الاصدارات الجديدة مطروحا منها الاصدارات المستحقة بما يعادل صافي ما هو مستحق على الحكومة ان تدفعه في المستقبل.

وتقوم البنوك المحلية بتمويل كل سندات الدين العام التي تصدرها الحكومة وينظم إصدارها بنك الكويت المركزي نيابة عن الحكومة.

وتتباين آجال سندات الدين العام التي تصدرها الكويت بين عام و10 أعوام وهي سندات مختلفة عن السندات الدولية التي تصدرها الحكومة في الأسواق العالمية ويقوم بتمويل بنوك ومؤسسات وصناديق أجنبية.