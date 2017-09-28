خفض التكاليف بإبرام عقود لوكلاء السفر عوضاً عن فتح مكاتب جديدة

التقلب الشديد لسعر صرف العملات انعكس سلباً على أسعار التذاكر

الظروف السياسية والأمنية غيرت مسارات بعض الخطوط وارتفعت ساعات الطيران أحمد مغربي

رصدت شركة الخطوط الجوية الكويتية مجموعة من الأسباب التي أثرت سلبا في ايجاد خسائر تشغيلية خلال السنة المالية وذلك على الرغم من تحديث جزء كبير من اسطول طائرات الشركة، حيث قالت الشركة ان سياسة الأجواء المفتوحة أثرت سلبا على «الكويتية» في ظل دخول شركات طيران تقليدية وأيضا شركات طيران ذات كلفة تشغيلية منخفضة والمنافسة القوية في الأسواق وضخ كميات كبيرة من السعات المقعدية لتلك الوجهات بأسعار تنافسية.

وقالت «الكويتية» في استعراض لخطتها السنوية والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، انه نظرا لتزايد ضخ السعات المقعدية من قبل شركات الطيران، حدث انخفاض شديد في متوسط سعر العائد/ للراكب، وبذلك عدم تغطية التكلفة التشغيلية للرحلة وعدم ربحية الخط.

وأشارت الى ان التقلب الشديد والمستمر لسعر صرف العملات لبعض الدول انعكس سلبا على أسعار التذاكر على سبيل المثال «مصر، ايران»، كما ان الاستمرارية في تشغيل خطوط لم تحقق الجدوى الاقتصادية «خطوط سيادية» لكوننا الناقل الوطني للكويت يضطرنا الى المنافسات التسعيرية والهبوط بها الى أدنى مستويات للحفاظ على الحصة السوقية للناقل الوطني.

وقالت ان التقلبات والتغييرات الديناميكية في مؤشرات الاسواق تستوجب توقف التشغيل الى محطات ذات مردود منخفض والتركيز وزيادة الرحلات على خطوط ذات متوسط عائد أعلى وحركة أعداد كبيرة من وإلى المحطة.

وحول خطة الخطوط الجوية الكويتية لتخفيض المصروفات بعد ان حققت صافي الخسائر حسب تقرير ديوان المحاسبة رصدت الشركة مجموعة من الخطوات تقوم بتنفيذها وهي كالتالي:

1- تقوم الشركة بصفة سنوية بإعداد خطة تشغيلية تتواكب مع مؤشرات الاسواق الاقليمية والعالمية وايضا مع متطلبات الراكب والوجهات التي يرغب السفر إليها، حيث إن خطة التشغيل السنوية تتواكب ايضا مع اعداد الاسطول وطراز الطائرات.

2- الاستخدام الأمثل لطائرات الشركة الحديثة ذات البدن العريض في الوجهات البعيدة الى أميركا وأوروبا الغربية.

3- تقوم الشركة من خلال دراسات مستفيضة بالتوسع الرأسي لبعض الخطوط والتوسع الأفقي لخطوط أخرى، وذلك لزيادة الحصص السوقية للمؤسسة في تلك الأسواق والتي تتم من خلالها تنمية الإيرادات.

4- الجداول التشغيلية الصيفية والشتوية: تقوم الشركة بالتخطيط للرحلات في خطة التشغيل من خلال الجداول الصيفية والشتوية، حيث تتصف الجداول الصيفية بالكثافة التشغيلية من حيث طبيعة مواسم السفر بالمقارنة مع الجداول الشتوية، وذلك لزيادة الإيرادات في فترات الذروة والسفر.

5- تقوم الشركة بالتشغيل الصيفي الموسمي لبعض الخطوط على سبيل المثال لا الحصر خطوط (شرم الشيخ فيينا) وغيرها، وذلك للمنافسة في الأسواق الجديدة والحصول على ايرادات في فترات المواسم وقياس إقبال المسافرين على اتجاهات جديدة.

6- تنشيط وتطوير برنامج المسافر متعدد السفرات، وذلك لتنشيط المبيعات على الناقل الوطني وزيادة إيرادات الركاب.

7- التركيز على برنامج الكويتية للعطلات لعمل رحلات شاملة تلبية لرغبات المسافرين وتحقيق ايرادات.

8- تطوير برنامج تحفيز وكلاء السفر والسياحة، وذلك لتشجيع مكاتب السفر البيع على الناقل الوطني دون غيرهم من شركات الطيران الاخرى والتركيز على جني الإيرادات.

9- تنشيط وزيادة مبيعات المحطات الخارجية بوضع أهداف مرصودة سنوية لكل المحطات وتقييم اداء المحطات بصفة ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية، لزيادة المبيعات في مكاتب الكويتية في المحطات الخارجية للحفاظ على ايرادات المؤسسة المتوقع تحقيقها في كل سنة مالية.

10- دخول الطائرات الجديدة للخدمة وخروج اعداد من الطائرات القديمة من شأنه تحسين الخدمة على رحلات الناقل الوطني بتقديم منتج ينافس ويضاهي شركات الطيران الإقليمية والعالمية وتقوم الشركة بالإعلان عن المواصفات الحديثة لتلك الطائرات عبر القنوات المختلفة.

11- فتح محطات جديدة والحصول على حصص سوقية في أسواق لم تكن «الكويتية» تشغل لها وذلك لتحقيق نمو الايرادات على سبيل المثال ميونخ، واسطنبول ومحطات مشهد، حيث ان الساعات التشغيلية للرحلة قليلة والتكلفة التشغيلية للرحلات مجدية اقتصاديا وتحقق الشركة ربحا تشغيليا على هذه الخطوط.

12- التركيز على خفض التكاليف في بعض المحطات بإبرام عقود لوكلاء سفر عوضا عن فتح مكاتب جديدة ودفع مبالغ كبيرة وباهظة الثمن في تلك المحطات لفتح مكاتب خاصة للكويتية لتقديم خدمات للمسافرين.

13- إغلاق بعض الخطوط التي لا تحقق ايرادات تشغيلية نظرا لارتفاع التكلفة التشغيلية للخط وتدني متوسط العائد للراكب في تلك الاتجاهات.

14- الظروف السياسية والأمنية أثرت سلبا على خط سير بعض الرحلات مما تسبب في تغيير في عبور اجواء لدول اخرى مما تسبب في زيادة ساعات طيران وزيادة التكلفة التشغيلية للرحلة.