استقبل البنك التجاري الكويتي الفائز الثاني في السحب الثاني الذي نظمه البنك هذا الشهر وأعلن من خلاله عن الفائزين في حملة «رحلة العمر مع التجاري» حيث قام لافي راشد عواد العازمي بزيارة البنك لتسلم جائزته والتي كانت عبارة عن رحلة بحرية مدفوعة التكاليف وتشمل أيضا السفر بالطائرة على درجة رجال الأعمال مع الإقامة في فندق 5 نجوم قبل الالتحاق بالرحلة البحرية، كما يستطيع الفائز اصطحاب مرافق معه في هذه الرحلة.

وبهذه المناسبة، رحبت لينا درويش مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، بالفائز سعيد الحظ مقدمة له الجائزة، حيث أعرب عن سعادته بفوزه بهذه الجائزة التي أدخلت الفرحة والسرور على قلبه، معربا عن رضاه التام عن الخدمات المقدمة من البنك والتعامل المميز الذي يحظى به عملاء التجاري من قبل الموظفين.

وعن آلية التأهل لدخول السحوبات القادمة على رحلة العمر، كشفت درويش أن كل 10 دنانير يتم إنفاقها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات مسبقة الدفع لتسديد قيمة المشتريات داخل الكويت تمنح صاحب البطاقة فرصة واحدة لدخول السحب وتزداد الفرص لتصبح ثلاث فرص عند إنفاق نفس المبلغ باستخدام البطاقات الائتمانية أو مسبقة الدفع أو حتى بطاقات السحب الآلي لتسديد قيمة المشتريات والتسوق خارج الكويت. وأوضحت درويش أن الجوائز القادمة ستكون عبارة عن رحلة بحرية على أكبر سفينة سياحية في العالم، وأن الحملة سوف مستمرة حتى نهاية هذا الشهر وأن السحب الاخير سيتم إجراؤه في أكتوبر المقبل.

ومن المعروف أن بطاقات البنك التجاري تتمتع بالعديد من المزايا الإضافية التي تجعلها الرفيق الأمثل عند السفر لما تقدمه من تأمين السفر المجاني الممنوح لحاملي البطاقات الائتمانية بالإضافة إلى خدمة المساعد الشخصي داخل وخارج الكويت وبرنامج عروض التجاري الذي يقدم خصومات رائعة لدى العديد من المطاعم وأماكن التسوق المعروفة حرصا من البنك على تقديم أفضل العروض لعملائه تقديرا لهم على ثقتهم الدائمة في التعامل مع البنك التجاري الكويتي.