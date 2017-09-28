ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس إلى مستوى 0.302 دينار في حين انخفض اليورو إلى مستوى 0.354 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 0.404 دينار والفرنك السويسري إلى مستوى 0.310 دينار في حين ظل الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بسبب تزايد توقعات رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في شهر ديسمبر المقبل وقبل الكشف عن الخطة الضريبية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .