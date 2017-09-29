البدر: تصدير صنف جديد من الخام الخفيف بحلول يناير المقبل

نتوقع تراوح أسعار النفط بين 50 و60 دولاراً للبرميل في العام المقبل

قال نائب العضو المنتدب للتسويق بمؤسسة البترول الكويتية وليد البدر إن الكويت تتوقع إبرام صفقات جديدة لتزويد مشترين صينيين بالخام وسط طلب قوي على صادراتها في آسيا.

وتعتزم الكويت أيضا تصدير صنف جديد من الخام الخفيف بحلول يناير المقبل وإنفاق 120 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة للتوسع في أنشطة المنبع والمصب.

وأضاف البدر: «أصبحنا نلحظ هوامش تكرير صحية للغاية، يرجع هذا بالأساس إلى تخفيضات أوپيك في الأشهر الأخيرة».

وأشار إلى مساعي منظمة البلدان المصدرة للبترول لكبح معروض الخام العالمي.

وأضاف: «نلحظ طلبا جيدا للغاية على الخام المتوسط العالي الكبريت وتلقينا مخاطبات من عدة عملاء للحصول على شحنات إضافية أو بخصوص عقود جديدة في الصين».

ومن بين المشترين بعض شركات التكرير الصينية المستقلة الصغيرة، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، وفقا للبدر الذي كان في الصين الأسبوع الماضي. وتوقع البدر أن تتراوح أسعار النفط بين 50 و60 دولارا للبرميل في العام المقبل.

الصادرات للصين

من جهة ثانية، أظهرت بيانات حكومية صينية أن صادرات النفط الخام الكويتي للصين سجلت في شهر أغسطس الماضي أعلى مستوى لها في 11 شهرا إذ ارتفعت بنسبة 18.2% مقارنة بالعام الماضي لتصل الى 1.74 مليون طن أي 410 آلاف برميل يوميا. وذكرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية ان صادرات النفط الخام الكويتي للصين بلغت في الشهر الماضي أعلى مستوى لها منذ شهر سبتمبر العام الماضي الذي صدرت خلاله بما يعادل 463 ألف برميل يوميا.

وأوضحت أن الكويت صدّرت في الفترة من شهر يناير وحتى أغسطس الماضي 333 ألف برميل يوميا للصين، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.4%على أساس سنوي.