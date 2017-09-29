العرض الحصري الأقوى في الكويت سيكون متوافراً ليلة الجمعة فقط

أعلنت شركة Ooredoo الكويت، عن استعدادها لإطلاق أحدث أجهزة iPhone 8 و iPhone 8 Plus وذلك اليوم الساعة العاشرة مساء في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الكويت شارع السور.

وتطرح Ooredoo بهذه المناسبة عرضا مميزا وحصريا ولمدة 5 ساعات فقط ويعد من أقوى العروض التي تطرحها شركة اتصالات على مستوى الكويت.

وقال مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب: يسرنا الاحتفال مع عملائنا للعام الرابع على التوالي بإطلاق أجهزة iPhone الجديدة، وهو أكبر حدث في عالم تكنولوجيا الاتصالات لهذا العام. سيتمكن عملاؤنا من الاستفادة من أقوى عرض حصري في الكويت والذي سيكون متوفرا ليلة الجمعة فقط.

ويعتبر جهازا iPhone 8 الجديدين أفضل أجهزة Apple على الإطلاق، حيث يتمتعان بالعديد من المزايا الجديدة، مثل تصميم زجاجي وكاميرا متطورة وميزة الشحن اللاسلكي وتقنية دعم ثلاثية الأبعاد.

تتوافر الأجهزة بنوعين: iPhone 8 وiPhone 8 Plus، ويتوافر بسعتين وهما 64 غيغابايت و256 غيغابايت كما أنهما يتوفران بثلاثة ألوان: الذهبي، الفضي والرمادي.

وتأتي الأجهزة الجديدة من نظام تشغيل iOS الأحدث بنسخته الحادية عشرة، حيث إنه ﻳﺄﺗﻲ بمجموعة ﻓﺮيدة ﻣﻦ التطبيقات التي صممتها Apple للاستخدام اليومي وغيرها من المزايا المميزة.