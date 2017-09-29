أعلنت شركة نيسان موتور المحدودة عن وصول إجمالي إنتاجها إلى 150 مليون مركبة عالميا منذ إنشائها في عام 1933، واستغرق إنتاج أول 100 مليون مركبة 73 عاما منذ التأسيس، فيما استغرقت نيسان 11 عاما أخرى لإنتاج آخر 50 مليون مركبة.

وتنظر نيسان إلى هذا الإنجاز باعتباره نتيجة للدعم المستمر من أصحاب المصلحة خلال الـ 84 عاما الماضية، بمن فيهم الموظفون والتجار والموردون والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى العدد الكبير من عملاء الشركة الذين اختاروا سيارات من إنتاج نيسان.

وعندما وصل إنتاج نيسان إلى 100 مليون مركبة في العام 2006، كانت نسبة ما تم إنتاجه في اليابان 76.5% من إجمالي هذه السيارات، وتسارعت عملية توطين الإنتاج في السنوات الـ 11 الماضية لتصل نسبة الإنتاج خارج اليابان من الـ 50 مليون سيارة إلى 76.5%، معظمها في الولايات المتحدة والصين.

وفي أعقاب هذا الإنجاز الأخير، تواصل نيسان التزامها بتقديم سيارات تنال رضا العملاء.