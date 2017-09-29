العبد: سنطرح شققاً جاهزة للتسليم وبأسعار مغرية بطرابزون التركية

أعلنت شركة أفرست بلاس مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية، الذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل في فندق الريجنسي ـ البدع بمشاركة نحو 35 شركة عقارية.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي ومدير إدارة المبيعات في الشركة ضياء العبد أن «أفرست بلاس» قد بدأت حاليا بالتوسع في مجال البناء والتطوير العقاري، وأخذت اتجاها آخر، بحيث تكون الشركة مطورة وليست مسوقة للمشاريع.

ولفت العبد إلى أن الشركة تطرح حاليا أحد المشاريع الجديدة في مصر، وهو مشروع «بريف غرين إفرست» التجمع الخامس، مشيرا إلى أن الشركة هي المطور والشريك للمشروع.

وأضاف: يتميز المشروع بموقع متميز على امتداد شارع التسعين الجنوبي عند تقاطع شارع التسعين مع محور محمد نجيب مباشرة أمام الهايد بارك، ويبعد عن الجامعة الأميركية 5 دقائق فقط. ولفت إلى أن مساحة المشروع 15 فدانا ويتكون من 32 بناية سكنية وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 168 مترا 275 مترا، ويتميز بالخصوصية التامة والتصميم العصري.

وأكد العبد أن المشروع متكامل الخدمات، ولكل بناية حديقة خاصة ومواقف سيارات، كما يحتوي المشروع على حمامات سباحة للصغار والكبار وملاعب أطفال ومجمع تجاري وحضانة أطفال ومركز صحي ورياضي، بالإضافة إلى خدمة الأمن والحراسة على مدار الساعة 24 ساعة.

وتابع: مفاجأة شركة «إفرست بلاس» للعملاء في المعرض ستكون بالاسعار التنافسية، حيث إن سعر المتر الواحد سيبدأ من 7500 جنية مصري، مع تسهيلات في السداد لمدة 5 سنوات.

وأضاف: الشركة ستطرح أحدث مشاريعها في تركيا منطقة طرابزون وهي عبارة عن شقق جاهزة للتسليم بأسعار مغرية، كما تقوم بتسليم مشروعها في بورصة وهي شقق تمليك.

وتابع: ايضا سنطرح مجموعة كبيرة من الأراضي بتركيا في المعرض بأسعار تنافسية وتسهيلات بالدفع كما ستقوم الشركة بتسويق مشاريع في كل من دبي وبريطانيا.