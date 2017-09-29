نظم بيت التمويل الكويتى «بيتك» تجربة إخلاء وهمي للعاملين والعملاء في فرعه المصرفي بمنطقة الظهر بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وذلك لمعرفة مدى الجاهزية الفعلية للفرع من ناحية التقنية في مثل هذه الظروف الطارئة وتقييم خطط الطوارئ وتطورها لتصبح أكثر فاعلية في مختلف الحالات، وتدريب الموظفين على التعامل مع الطوارئ وتطبيق تعليمات الأمان والالتزام بالضوابط الموضوعة والتي تم تدريبهم عليها قبل تنفيذ الاخلاء.

وإثر انطلاق أجهزة الإنذار وفي ظل حضور طواقم الأمن الخاصة في «بيتك» نفذ الموظفون عملية الإخلاء بكل نجاح وفي زمن قياسي، وتجمعوا في منطقة تجمع آمنة ومحددة مسبقا خارج المبنى خلال دقائق وبالتعاون مع بعض المشرفين الذين تم تحديدهم وتدريبهم على تنفيذ سيناريو الإخلاء بكل دقة واحتراف.

وقال اللواء متقاعد بدر الكندري مدير إدارة الأمن والسلامة في «بيتك»: «يأتي هذا التمرين انسجاما مع توجهاتنا وجهودنا لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة لمنشآت «بيتك» وموظفيه وضيوفه بما يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأجهزة والمعدات التقنية المتطورة المعنية بتوفير السلامة والأمن في الفرع» مضيفا انه تم وضع خطة متكاملة قبل عملية الإخلاء حدد من خلالها مخارج الطوارئ وأماكن تجمع الموظفين والضيوف وكذلك تم تدريب الموظفين وتحديد مشرفين مساعدين لهم.

وأشار م.عبدالعزيز الدوسرى مساعد مدير إدارة الأمن والسلامة في «بيتك» إلى أن «بيتك» يحرص دائما على وضع سيناريوهات وخطط إخلاء لموظفيه ومبانيه ضمن برنامج مسبق وذلك حرصا على أمنهم وسلامتهم، وقد تم تنفيذ التمرين بنجاح ومن المتوقع تكرار التجربة في مواقع وفروع أخرى لتعزيز الجاهزية والقدرة على التعامل مع الحالات الطارئة والاستثنائية بنجاح وفاعلية.