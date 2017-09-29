هبط الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر خلال تعاملات أمس مع ارتفاع الدولار بفعل توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في ديسمبر، بينما جرى تداول البلاتين بسعر دون البلاديوم للمرة الأولى منذ العام 2001.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1278.36 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوى منذ 16 أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض المعدن الأصفر 0.5% في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول إلى 1281.30 دولارا للأوقية.

وارتفع الدولار والعائد على السندات الأميركية بعد أن اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصلاحا ضريبيا في الولايات المتحدة هو الأكبر في 3 عقود في الوقت الذي عززت فيه بيانات اقتصادية قوية مبررات رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي.

ومن شأن ارتفاع الدولار أن يجعل الذهب أغلى ثمنا على حائزي العملات الأخرى، بينما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على السندات ويقوض الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.1% إلى 914.85 دولارا للأوقية بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 20 يوليو بينما تراجع البلاديوم 0.4% إلى 922.60 دولارا للأوقية.

وانخفضت الفضة 0.3% إلى 16.69 دولارا للأوقية بعدما هبطت إلى أدنى مستوى منذ 16 أغسطس عند 16.64 دولارا للأوقية.