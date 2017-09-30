أعلن رئيس مجلس إدارة شركة رزق الدولية صلاح الجيماز ان الشركة استثمرت في 100 وحدة تجارية وصناعية في مشروع مدينة سندان العمانية، مبينا ان هذا الأمر يعتبر انطلاقة تعاون بين القطاعين الخاص الكويتي والعماني وسيحقق الطموح والآمال المرجوة منه.

ويعتبر مشروع مدينة سندان من أكبر وأضخم المشاريع في السلطنة من حيث موقعه الاستراتيجي، ويتميز أيضا بواجهة رئيسية على عدة شوارع حيوية، وتتربع المدينة على مساحة 250 ألف متر مربع، وتحتوي على 450 وحدة تجارية وصناعية، حيث إن المدينة ستشهد إقبالا كبيرا وحركة واسعة، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان المدينة 10 آلاف شخص و15 ألف زائر يوميا، مما يشكل حركة يومية نشطة تعود بالفائدة على المدينة.