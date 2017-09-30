تخفيضات كبيرة لضرائب الشركات والأفراد.. الأكبر منذ 30 عاماً

واصل الدولار الصعود لليوم الخامس على التوالي عدما شجعت زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية المستثمرين على تقليص المراكز المدينة على الرغم من أن الأسواق صارت حذرة بشأن استمرار الصعود مع اقتراب العملة الأميركية من ذروة نطاقات التداول في الآونة الأخيرة.

وقفز الدولار لأعلى مستوى خلال شهر مقابل سلة من العملات. ويتجه مؤشر الدولار صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ بداية العام الحالي، بدعم من آمال بأن تحرز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعض التقدم في الإصلاح الضريبي.

واقترحت إدارة الرئيس الأميركي إجراء تعديلات واسعة على النظام الضريبي ويعد المقترح في حال إقراره من الكونغرس الأكبر من نوعه خلال نحو ثلاثين عاما.

وتتضمن المقترحات التي أعلنها الحزب الجمهوري خفض شرائح الضرائب على معظم المواطنين الأمريكيين وبعض الشركات حيث يقترح تخفيض شريحة الضرائب لأغلب الشركات من 35% من صافي الربح إلى 20% فقط سنويا.

كما يشمل خفض شريحة الضريبة على الأفراد من نحو 39% إلى 35% علاوة على رفع الحد الأدنى من الدخل المعفى من الضرائب.

وأثارت هذه التعديلات المقترحة انتقادات واسعة واتهامات من الحزب الديموقراطي الذي يرى أنها تصب في صالح الأثرياء والشركات، مقابل إضافة تريليونات الدولارات إلى نسبة العجز في الموازنة العامة للبلاد.

من جانبه، رد ترامب على الانتقادات بأن التعديلات ستساعد أسر الطبقة المتوسطة وتدعمهم اقتصاديا في مواجهة التحديات المالية، مضيفا ان الاصلاحات الضريبية ستكون شيئا مميزا، حيث تمثل أكبر خفض ضريبي أساسي في تاريخ البلاد.

ويـواجــه مشــــروع التعديل معارضة كبيرة في الكونغرس في ظل الانقسام داخل الحزب الجمهوري ورفض شديد من جانب الديمقراطيين.

وتدفع الشركات في الولايات المتحدة ضرائب مرتفعة بالمقاييس العالمية لكن شركات كثيرة تدفع ضرائب أقل من المعدل الرئيسي جراء ثغرات وإعفاءات ضريبية.