المرشاد: الشركة تطرح فنادق متكاملة في مكة المكرمة

أعلنت شركة مجموعة أساسات العالمية العقارية مشاركتها في معرض العــقــارات الكـويتيـــة والدولية الحدث العقاري الأكبر والأبرز في الكويت على الإطلاق ومن تنظيم شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر في فندق الريجنسي - البدع، بمشاركة نحو 35 شركة عقارية محلية وخليجية وعالمية.

وقال رئيس مجلس الإدارة في الشركة مشاري مرشد المرشاد إن شركة مجموعة أساسات العالمية العقارية تعتبر المستثمر والوكيل الحصري لإدارة وتشغيل أحد أرقى فنادق الحرم المكي في مكة المكرمة، والذي يبعد عن الحرم المكي ما يقارب الخمس دقائق والقائمين والمجهزين بكامل الخدمات والذي يتألف من استديو-جناح جونيور- جناح ملكي.

وبين المرشاد أنه تم تشطيب الفندق وتجهيزه بالكامل قبل 5 شهور لاستقبال المعتمرين والحجاج.

من جهته صرح المرشاد والذي يعتبر رئيسا لمجلس الإدارة في شركة مجموعة المرشاد للإدارة والتشغيل (مؤسسة سعودية) أنها من المؤسسات الناجحة في تشغيل واستثمار الفنادق، وتدير حاليا فندقين في مكة المكرمة في كل من العزيزية والهجرة، حيث تم تأجيرهما خلال موسم الحج لهذا العام للحملات الفرنسية.