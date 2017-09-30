انخفاض قيمة التداولات بالقطاعين السكني والاستثماري نظراً لتراجع عدد الصفقات

11% نمواً شهرياً بمتوسط قيمة الصفقة لأعلى مستوى خلال 2017

حصة القطاع الاستثماري تتراجع لـ 18.7% من التداولات العقارية

حولي أكثر المحافظات نشاطاً بـ 56 مليون دينار تشكل 25% من التداولات

بلغت التداولات العقارية نحو 193 مليون دينار في شهر أغسطس، مسجلة تراجعا شهريا 15% ربما يعود إلى انخفاض عدد أيام التداول في هذا الشهر نظرا لتزامنه مع موسم الحج وبداية عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث تراجعت تداولات القطاعين السكني والاستثماري مقارنة بقيمتها في يوليو مع انخفاض عدد الصفقات المتداولة في كل منهما، في حين قفزت قيمة تداولات القطاعين التجاري والحرفي بنهاية أغسطس بشكل لافت، مصحوبتين بزيادة استثنائية في عدد الصفقات المتداولة في القطاعين.



وقد زادت قيمة التداولات بنسبة 24% بنهاية أغسطس على أساس سنوي برغم التراجع الشهري لهذا الشهر، في الوقت الذي ارتفع فيه اجمالى عدد التداولات بنسبة 7.5%، بينما على مستوى القطاعات انخفضت قيمة التداولات في القطاعين السكني والاستثماري نظرا لتراجع عدد الصفقات في هذين القطاعين عن العام الماضي، ولم يتأثر السوق العقاري بالزيادة الاستثنائية في أغسطس لعدد تداولات القطاعين التجاري والحرفي عن نفس الشهر من العام الماضي والتي أدت إلى ارتفاع سنوي ملحوظ في قيمة تداولات القطاعين فقط.



ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة إلى أعلى مستوى في العام الحالي بزيادة شهرية 11% في أغسطس، برغم تراجع شهري لمتوسط قيمة الصفقة في القطاعات العقارية باستثناء التجاري الذي سجل زيادة محدودة.



وقد نتج الانخفاض الشهري لقيمة التداولات في أغسطس تأثرا بانخفاض قيمتها في القطاع الاستثماري بما يفوق 50% مع تراجع عدد التداولات في نفس القطاع بنسبة 36% ما أدى إلى تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة فيه بنسبة 22%، كذلك تراجعت قيمة تداولات السكن الخاص بنسبة فاقت 30% على أساس شهري نظرا لانخفاض عددها في هذا القطاع بأكثر من 28% وبالتالي انخفض متوسط قيمة صفقته بنسبة 3%، على الجانب الآخر ارتفعت قيمة تداولات القطاع الصناعي والحرفي للشهر الثاني على التوالي بزيادة استثنائية نسبتها 34% مع ارتفاع ملحوظ لعدد صفقاته المتداولة بما يقترب من 94% برغم ذلك انخفض مؤشر متوسط قيمة صفقته بنسبة 31% على أساس شهري، كما زادت قيمة تداولات القطاع التجاري بنسبة 281% وارتفع عدد الصفقات المتداولة في هذا القطاع بنسبة 275% ما أدى إلى تحسن متوسط قيمة الصفقة بنسبة 2% في هذا القطاع.



وقد منع تراجع التداولات في القطاعين السكني والاستثماري ارتفاع قيمة التداولات العقارية في أغسطس، ولم ينجح النشاط الملحوظ في القطاع الحرفي والتجاري وحده في دفع التداولات العقارية إلى الارتفاع، في الوقت الذي تواصل التحركات المحسوبة على أساس سنوي لتداولات العقار مسارها التصاعدي مع ارتفاعها بنسبة 24% على أساس سنوي بنهاية أغسطس.



انخفض مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومية في أغسطس بنسبة 15% مقارنة به في يوليو، حيث تراجع متوسط التداول العقاري اليومي إلى 8.8 ملايين دينار في اليوم الواحد من أغسطس الذي بلغ عدد أيام عمله 22 يوما، مقابل متوسط تداول عقاري يومي فاق 10 ملايين دينار في يوليو.



توزيع التداولات وفقا للعقود والوكالات



تخطت التداولات العقارية بالعقود 188 مليون دينار في أغسطس وما زالت قيمتها تتسم بالتذبذب في الأشهر الأخيرة، حيث تراجعت بنسبة شهرية قدرها 6% في أغسطس بعدما زادت بنسبة 23% في الشهر السابق له، لكنها تواصل تسجيل زيادة على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي أي بزيادة نسبتها 40% في أغسطس.



وقد عادت تداولات الوكالات إلى أقل من مستوياتها المعتادة لتصل إلى 5 ملايين دينار منخفضة بنسبة 81% على أساس شهري، كما انخفضت قيمتها بنسبة 76% على أساس سنوي.



توزيع التداولات العقارية والحصة السوقية وفقاً لنوعية العقارات



تأتي تداولات السكن الخاص في المرتبة الأولى من حيث القيمة بين باقي القطاعات، برغم تراجع حصتها بشكل كبير حيث ساهمت بحصة قدرها 36.7% في أغسطس من قيمة التداولات مقابل ما يقرب 45% في يوليو نظرا لتراجع تداولات القطاع السكني مع الزيادة الملحوظة في القطاعين التجاري والحرفي.انخفضت حصة القطاع الاستثماري إلى أدنى مستوياتها حين ساهمت بحصة قدرها 18.7% من التداولات العقارية في أغسطس مقابل 32% في يوليو، متراجعة إلى المرتبة الثالثة بين القطاعات مع انخفاض قيمتها في أغسطس بشكل ملحوظ.



قفزت حصة القطاع التجاري من التداولات العقارية إلى المرتبة الثانية مساهما بحصة فاقت 27% من تداولات القطاع في أغسطس مقابل مساهمة أقل من المعتادة حين شكلت 6% من التداولات في يوليو، متفوقا بذلك الأداء الشهري على القطاع الاستثماري الذي غالبا ما يأتي في المرتبة الثانية.نشط قطاع العقارات الحرفية مساهما بأكثر من 17% من تداولات القطاعات في أغسطس ليأتي في المرتبة الرابعة بفارق طفيف عن حصة القطاع الاستثماري الذي جاء ثالثا، مع استمرار نشاط تداولات القطاع الحرفي للشهر الثاني على التوالي.



ولم يسجل قطاع الشريط الساحلي أي تداولات خلال أغسطس بعدما سجل في العام الحالي للمرة الثانية فقط خلال يوليو حين ساهمت بحصة قدرها 6.1% من تداولات القطاعات العقارية.

متوسط قيمة الصفقة

للشهر الثاني على التوالي ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية حين بلغ 565 ألف دينار في أغسطس مقابل نحو 510 آلاف دينار في يوليو، مواصلا اتجاها تصاعديا لكنه مازال متذبذبا، حيث ارتفع المؤشر في أغسطس بنسبة 11% على أساس شهري مقابل زيادة شهرية تصل إلى 28% في يوليو. في الوقت الذي ارتفع المؤشر على أساس سنوي في أغسطس بنسبة 15% لتواصل التحركات المحسوبة على أساس سنوي اتجاها تصاعديا.

انخفض عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 342 صفقة (331 عقود، 11 وكالات) في أغسطس بنسبة 23% عن عددها في يوليو الذي استقرت فيه بشكل ملحوظ ليواصل عدد الصفقات بذلك اتجاهه التنازلي في المدى القريب ومازال يسجل تحركات شهرية متذبذبة، وعلى أساس سنوي ارتفع عدد الصفقات بنسبة 7.5% ما ساهم في استمرار الاتجاه التصاعدي للتحركات المحسوبة على أساس سنوي لعدد الصفقات.

وقد بلغ متوسط عدد الصفقات المتداولة في اليوم الواحد 16 صفقة، بتراجع شهري نسبته 23% في حين يفوق متوسط عددها اليومي في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 8%، إلا أن الاتجاه العام لمتوسط عدد التداول اليومي يسير في مسار تنازلي بعدما كان يتجه تصاعديا بشكل متسارع حتى منتصف العام الحالي.

توزيع المبيعات العقارية على المحافظات

تقدمت محافظة حولي من جديد إلى المرتبة الأولى بتداولات تجميعها على أساس أسبوعي فاقت قيمتها 56 مليون دينار تشكل 25% من قيمة تداولات المحافظات في أغسطس بعدما كانت في المرتبة الرابعة بتداولات شكلت قيمتها 17% في يوليو. ويمثل عدد الصفقات المتداولة بالمحافظة 11% من عدد التداولات بالمحافظات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي.

وقد بلغت التداولات العقارية في محافظة مبارك الكبير 45.8 مليون دينار في أغسطس لتأتي بتلك القيمة في المرتبة الثانية بما يشكل 21% من تداولات المحافظات، وتستحوذ المحافظة على 23% من عدد الصفقات المتداولة.

زادت قيمة التداولات في محافظة العاصمة إلى أكثر من 39.4 مليون دينار مقارنة بقيمتها في الشهر السابق له وتمثل قيمتها في أغسطس 18% من تداولات القطاع العقاري، ويشكل عددها 18% من عدد الصفقات العقارية خلال الشهر.

ارتفعت قيمة التداولات بمحافظة الفروانية إلى 38.6 مليون دينار تمثل 17% من قيمة التداولات بالمحافظات وتراجعت بذلك إلى المرتبة الرابعة بين المحافظات، ويساهم عدد التداولات بالمحافظة بحصة قدرها 11% من عدد التداولات العقارية.

وصلت قيمة التداولات في محافظة الأحمدي إلى 31 مليون دينار تمثل 14% من قيمة التداولات، ويشكل عددها 26% من عدد الصفقات المتداولة أي 113 صفقة وتأتي في المرتبة الأولى بين المحافظات من حيث عدد الصفقات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي.

تراجعت قيمة التداولات في محافظة الجهراء قليلا في أغسطس عن قيمتها في يوليو إلى ما يفوق 12 مليون دينار في شهر أغسطس تشكل 5% من قيمة تداولات المحافظات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي، ويمثل عدد الصفقات المتداولة بالمحافظة 10% من عدد الصفقات العقارية المتداولة بالمحافظات.