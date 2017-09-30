تستعد السعودية للكشف عن أنظمة مالية جديدة تسهل وتشجع عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المدرجة في السوق السعودي، البورصة الأكبر في الشرق الأوسط.

وبحسب توقعات لمسؤولين سعوديين، فإن إصدار اللوائح الجديدة سوف يتم خلال شهر، وبينوا ان تلك اللوائح الجديدة ستخفف بعض الشروط الصارمة التي تحد من عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المدرجة حسبما نقلت وكالة «بلوميبرغ».

واشار المسؤولين إلى أن الجهات التنظيمية تراجع طلبات اكتتاب عام لخمس شركات حاليا، في حين كلفت 30 شركة أخرى مستشارين ماليين لدراسة الاكتتاب العام خلال الفترة القادمة وذلك على هامش فعاليات مؤتمر للهيئة نظمه «دويتشه بنك» في لندن.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للسوق السعودي (تداول) خالد الحسن «مع تقدم عملية الخصخصة في السعودية، فإننا نتوقع أن نرى خط أنابيب الاكتتاب يتحسن بشكل ملحوظ. نحن نشهد بالفعل الكثير من النشاط في السوق الموازية وفي الـ«ريت».