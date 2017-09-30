خفضت شركة الاستشارات المالية الدولية حصتها في ملكية شركة أرزان المالية للتمويل والاستثمار من 17.53% إلى 16.99% بنهاية الاسبوع الماضي في المقابل زاد محمد الرميح من ملكيته في شركة صناعة أسمنت الفجيرة بنصف نقطة مئوية من 7.7% إلى 8.2% وذلك حسب افصاح التغير في المصالح المنشور بموقع بورصة الكويت.
وتتوزع ملكية شركة ارزان المالية بين جيمبال القابضة بنسبة 20.5% وشركة الديرة القابضة بنسبة ملكية 18.18% وشركة كويت القابضة بنسبة 7.6% والاستشارات المالية الدولية بنسبة 17%.
فيما تتوزع ملكية شركة صناعات أسمنت الفجيرة بين حكومة الفجيرة والتي تمثل اكبر الملاك بنسبة ملكية 23.2% والبنك الاسلامي للتنمية بنسبة 7.1% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 10.27% ومحمد الرميح بنسبة 8.2%.