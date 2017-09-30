حذر أصحاب الاعمال والرؤساء التنفيذيين في قطاعات اقتصادية متنوعة الحكومة البريطانية من خطورة تدهور الاقتصاد ووقوعه في الهاوية اذا انسحبت بريطانيا بشكل مفاجئ من الاقتصاد الأوروبي دون وضع استراتيجية وخطة انسحاب واضحة المعالم والخطوات، وذلك بحسب استطلاع رأي نشرته صحيفة الحياة.

وتلخصت تلك التحذيرات فيما يلي:

تأثير مباشر على التجارة بميناء دونفر

نبه المسؤول التنفيذي عن ميناء دوفر تيم واغوت إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) سينعكس على الميناء والتجارة مباشرة، في حال انسحاب بريطانيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي من دون التوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، ما يعني العودة لاعتماد أنظمة منظمة التجارة العالمية التي تنص على فرض تعرفات وغيرها من العراقيل التجارية.

الأبطأ نموا بين السبع الكبار

قال جورج أوزبورن، وزير المال السابق انه نتيجة البريكزيت «أصبحت البلاد أكثر فقرا» و«تحولت من الدولة الأسرع نموا ضمن مجموعة السبعة إلى الدولة الأبطأ نموا فيها».

وأضاف أوزبورن أن «البريطانيين الذين زاروا أوروبا صيفا لاحظوا تراجع قيمة الجنيه لدى الصرافين، واليوم بات الجنيه بالكاد يساوي يورو واحدا».

نقص متوقع بالقوى العاملة

احتج رؤساء الشركات في قطاعات البناء وصناعة الفضاء والزراعة والفنادق على التشدد في القوانين الظاهر في المسودة، قائلين إنه سيسبب نقصا في القوى العاملة ويضر بالبلاد. وتضم المملكة المتحدة نحو 3.6 ملايين مواطن أوروبي، أي 6% من الشعب البريطاني، ومن بينهم 2.2 مليون شخص عامل.

كارثة بانتظار قطاع الضيافة

أكدت أوفي إبراهيم، الرئيسة التنفيذية لجمعية الضيافة البريطانية، أنه «في حال تنفيذ الاقتراحات، قد تحل كارثة على قطاع الضيافة في المملكة المتحدة، وعلى كل من يستمتع بخدمات الضيافة في البلاد». وأفادت بأن 75% من الندل، و25% من الطهاة، و87% من مدبري المنازل في بريطانيا هم من مواطني الاتحاد الأوروبي.

رسوم أكبر على الصادرات

وفقا لحسابات رالف سبيث، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جاغوار لاند روفر» ستتكبد الشركة تكاليف بقيمة مليار جنيه إسترليني بحلول العام 2020 في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول البريكزيت حيث يؤدي غياب اتحاد جمركي واتفاق تجارة حرة بعد البريكزيت بالمصدرين البريطانيين إلى دفع تعرفات لا تطول المنتجات الجاهزة فحسب، بل أيضا قطع الغيار والعناصر المكونة.

صعوبة نقل الأطعمة الطازحة

يحذر مايك كوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ساينزبوري»، انه في حال وجود الاتحاد الجمركي تتمكن المجموعة من إيصال المنتجات الزراعية الطازجة إلى المملكة المتحدة من إسبانيا، من دون المرور بأي نقاط تفتيش جمركية، لكن إذا تعذر ذلك بعد تنفيذ البريكزيت، ستصاب الأطعمة الطازجة المنتجة في بريطانيا بالاهتراء أثناء الانتظار في صفوف طويلة حتى يتم تصديرها إلى دول أوروبية.

صناعة الطيران قد تنقل لهامبورج

من المعروف أن أجنحة طائرات مجموعة «إيرباص» للطيران والدفاع تصنع في ويلز، وترسل لتولوز الفرنسية وقد يؤدي البريكزيت لخسائر كبيرة لشركة ايرباص التي ستضطر لنقل أعمالها الى تولوز الفرنسية او هامبورج الالمانية.يوظف قطاع الطيران والدفاع في بريطانيا 262 ألف شخص، برأسمال يبلغ 55 مليار جنيه إسترليني، وصادرات بقيمة 37 مليار جنيه إسترليني.

السيارات تضغط لأقل تأثير سلبي ممكن

دعا رئيس شركة رولز رويس وارن إيست إلى «أقل تغيير ممكن» بعد البريكزيت لخفض الآثار السلبية على الأعمال بسبب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ويود صانع المحركات الحـفاظ على إمكان نقل القطع والموظفين بشكل حر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.