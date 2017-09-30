العمل جارٍ بـ 801 مشروع عملاق في المنطقة والإمارات في الصدارة محمود عيسى

يجري حاليا وعلى نطاق واسع طرح مشروعات بناء في المدن والضواحي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط تقدر قيمتها بحوالي 32 مليار دولار، وفقا لغرفة التجارة العربية البرازيلية.

وكشف تقرير صادر عن شبكة BNC الاخبارية أن هناك ما مجموعه 801 مشروع بناء حضري بهذه القيمة، كما يتوقع التقرير أيضا أن تتجاوز قيمة عقود البناء الإقليمية حاجز الـ 50.9 مليار دولار بحلول نهاية عام 2017.

وفي هذا الصدد، تواصل الغرفة رؤيتها المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها سوقا واعدة تنطوي على فرص كبيرة لرجال الأعمال البرازيليين، مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة مركزا اقليميا لصناعة البناء والانشاءات في المنطقة بسبب ترسية عقود كبيرة العام الماضي.

وقال سكرتير عام الغرفة ورئيسها التنفيذي الدكتور ميشيل حلبي «لقد ثبت ان عام 2017 من الاوقات المثيرة التي تكرست خلالها علاقات عربية برازيلية نابضة بالحياة. وان مشاريع البناء العمرانية التي ذكرتها الغرفة تمثل فرصة أخرى تستحق ان يوليها المستثمرون من دولة واسعة في أميركا الجنوبية كالبرازيل اهمية خاصة واهتماما كبيرا، الامر الذي سيمهد الطريق امام المزيد من تعزيز وازدهار العلاقات بين دول الخليج والبرازيل».

وتتوقع شبكة BNC الاخبارية أن يرتفع إجمالي قيمة العقود بنسبة 29% ليصل إلى 65.6 مليار دولار في 2018، ومن ثم يسجل نموا طفيفا في 2019 بنسبة في 1% ليصل الى 66 مليار دولار.

وانتهى حلبي الى القول ان الغرفة تسعى بشكل وثيق للتنسيق مع شركائها لزيادة تسهيل تدفق المعلومات والمعرفة بين الاطراف المهتمة لاقتناص اكبر قدر من الفرص المستقبلية الجديدة في نشاطات البناء المتنامية في المنطقة.

كما أفاد التقرير أن دولة الإمارات تمثل مركز صناعة الإنشاءات والبناء في المنطقة، مشيرا إلى توقيع مجموعة من العقود الكبيرة خلال الربع الثاني من العام الحالي في الدولة مثل «مول جزر ديرة» في دبي، و«سيتي سنتر الزاهية» في الشارقة، والمجمعات السكنية «ياس آيكرز» في أبوظبي.

وبحسب ورقة بحثية صدرت عن «مورغان ستانلي» تضمنت عشرة توقعات اقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، فإن من بين هذه التوقعات العشرة أن تسجل أسعار العقارات «ارتفاعا حادا» خلال العام الحالي، وذلك بسبب «الإنفاق الحكومي الإضافي وارتفاع أسعار النفط والتغيرات المتوقع أن تطرأ على التشريعات في الإمارة والتي قد تشمل إقامات دائمة في دولة الإمارات لعدد كبير من المغتربين».