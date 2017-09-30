أصدرت الخطوط الجوية الكويتية بيانا توضيحيا بخصوص ما نشر حول تصنيف سلطات مطار هيثرو لندن لشركات الطيران الأكثر تأثيرا على البيئة بأن هذا التصنيف لا يتطرق أبدا (كما حاول البعض الإيهام) لنظافة الطائرات سواء من الداخل أو الخارج، مبينة انه يتعلق بالتأثير السلبي على بيئة المناطق القريبة من مطار هيثرو بسبب انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون وأصوات المحركات المرتفع من الطائرات أثناء عمليات الاقلاع والهبوط والتي لها علاقة مباشرة بالأوقات المعتمدة والمحددة سلفا للاقلاع والهبوط.

وأضاف بيان الشركة: «انه حرصا من الكويتية على الالتزام وتطبيق جميع إجراءات سلامة التشغيل والمحافظة على البيئة في كل مكان تصل إليه، فقد قامت اليوم بالتواصل والاجتماع مع الجهة المعنية بذلك التصنيف الذي لم يكن للكويتية علم مسبق به وتم تبادل المعلومات والمؤشرات للتأكد مما ذكر». وذكرت انها سترسل مختصين من وحدة الوقود التابعة لدائرة العمليات للوقوف على المعايير التي يؤخذ بها لإعداد مثل هذه التصنيفات والعمل على كل ما من شأنه المساهمة في توفير البيئة الصالحة والنظيفة بحسب المتطلبات والمعايير المطبقة عالميا، مؤكدين استمرار «الكويتية» في نهجها الدائم في عدم التهاون بالالتزام التام بأنظمة السلامة الجوية والبيئة المحيطة، راجين من الجميع تحري الدقة والموضوعية عند تداول مثل هذا الأخبار.