

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان اليوم ان ترقية بورصة الكويت الى سوق ناشئ حسب تصنيف شركة (فوتسي راسيل) ستنعكس ايجابا على سمعة (البورصة) عالميا والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأضاف الروضان في تصريح صحفي ان ترقية البورصة الكويتية الى مؤشر الاسواق الناشئة الثانوية تأتي كدليل كبير على ما قامت به هيئة اسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت خلال الفترة الماضية من تطوير كبير صب بالنهاية في خدمة الاقتصاد الوطني معربا عن امله في ان تثمر هذه الترقية والجهود المبذولة عن تحسين عملية جذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وأكد ان هذا الانجاز كان الهدف منذ اقرار وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي "عندما وضعت الاصلاح التشريعي والمؤسسى والاجراءات المساندة لها كأهداف رئيسية لها حيث ركزت على رفع تصنيف سوق الكويت للاوراق المالية لتكون ضمن الاسواق الناشئة خلال (2016-2017) اضافة الى تهيئة بيئة اعمال جاذبة للمستثمر الخاص المحلي والاجنبي".

وأعرب عن شكره لجهود هيئة اسواق المال التي قادتها بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت لخدمة الاقتصاد الوطني ووضع السوق على الخارطة العالمية لجذب الاستثمارات عبر تحقيق المتطلبات اللازمة لمعايير المؤشرات العالمية مثل (فوتسي) وغيرها.

وكانت (بورصة الكويت) قد انضمت الى مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة ضمن المراجعة السنوية للمؤشرات التي اعلنت مساء امس الجمعة.

يذكر ان مؤشر (فوتسي) للاسواق الناشئة الذي يضم 12 بلدا بقيمة سوقية تتجاوز ترليوني دولار اطلق عام 2000 وهو مبني على القيمة السوقية للشركات المدرجة مع تعديله لاحتساب نسبة الاسهم الحرة لهذه الشركات ومن المتوقع ان يجذب هذا الانضمام 750 مليون دولار امريكي الى سوق الكويت.

ويهدف المؤشر الى قياس اداء الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في الاسواق الناشئة في العالم مع التأكد بأن هذه الشركات قابلة للتداول وعليها سيولة في أسواقها.

ويشمل (فوتسي) تحت مظلته مؤشر الاسواق الناشئة المتقدمة ومؤشر الاسواق الناشئة الثانوية.

وتسيطر الصين على الوزن الاكبر في المؤشر بنسبة 51 في المئة تليها الهند بنسبة 23 في المئة ثم روسيا 3ر8 في المئة.

وتصنف اسواق الاسهم في مؤشرات (فوتسي) العالمية لاسواق الاسهم الى اربع فئات الاولى هي الاسواق المتقدمة والثانية هي الاسواق الناشئة المتقدمة والثالثة هي الاسواق الناشئة الثانوية والرابعة هي الاسواق المبتدئة.