قالت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من عام 2017 بنسبة 46ر2 بالمئة مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.



وبينت الهيئة خلال اعلانها لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2017 في المملكة عبر موقعها الرسمي على الانترنت أن قيمة الناتج المحلي سجل انخفاضا بالأسعار الحقيقية بنسبة 03ر1 بالمئة مشيرة الى ان القطاع الحكومي شهد خلال الربع الثاني من عام 2017 ارتفاعا في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 59ر1 بالمئة بالأسعار الجارية و99ر0 بالمئة بالأسعار الحقيقية بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2016.



وذكرت ان القطاع الخاص كأحد القطاعات التنظيمية للناتج المحلي الإجمالي حقق ارتفاعا في قيمته خلال الربع الثاني من عام 2017 بنسبة 44ر0 بالمئة بالأسعار الجارية و38ر0 بالمئة بالأسعار الحقيقية مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2016.



وأوضحت أن القطاع النفطي حقق ارتفاعا في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 05ر10 بالمئة بالأسعار الجارية بينما شهد انخفاضا بنسبة 76ر1 بالمئة بالأسعار الحقيقية وذلك بالمقارنة مع ما كان عليه في نفس الفترة من عام 2016.



وبينت أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع سنوية بالأسعار الجارية والثابتة حيث تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.