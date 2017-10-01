أطلقت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، جهاز سامسونج Galaxy Note8، مع باقات جديدة ومتنوعة لعملاء الدفع الآجل، في كافة فروع VIVA المنتشرة في الكويت ابتداء من 35 دينارا.

وسيقدم سامسونج Galaxy Note8 للعملاء تجربة غير مسبوقة في عالم الهواتف الذكية والمتطورة وسينتقل بهم إلى مستوى جديد من المزايا وأساليب التواصل. كما يمنحهم هذا الجهاز ذو التصميم الفريد والشاشة الأكبر بنسبة 14% من أجهزة Note القدرة على الإبداع أكثر من أي وقت مضى. ورغم قياس الشاشة الكبير 6.3 بوصات، إلا أنها مريحة وعملية للغاية عند استخدام الجهاز، وتوفر مساحة أكثر اتساعا للعرض واستخدام القلم الذكي S ومشاهدة الأفلام المفضلة، كما تتميز بأبعادها المتناسقة بنسبة 18.5:9، اما الكاميرا الفريدة في الجهاز فتتميز بالثبات، وهي مزدوجة ومزودة بخاصية OIS كما يمكن تكبير الصورة مرتين مع الحفاظ على نقاوتها. وحتى في الظلام ستكون الصور أكثر تألقا وصفاء بفضل الزاوية الواسعة للكاميرا ونقاط البكسلات الكبيرة 1.4 مايكرومتر وعدسة F1.7 التي ستساعد على التركيز بمنتهى السرعة والدقة. ويتمتع الجهاز الجديد بمعالج 10 نانومترات وذاكرة أساسية 6GB RAM لتوفير مزيد من القوة والسرعة والسلاسة خلال استخدام الجهاز. إن جهاز Galaxy Note8الجديد هو ببساطة أكثر وسائل التواصل راحة وسلاسة على الإطلاق بفضل المزايا التي يوفرها.