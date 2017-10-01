الجائزة الكبرى لامبورجيني هوراكان بانتظار صاحب الحظ السعيد

أعلن بنك الكويت الدولي أن حملته الترويجية الجديدة لحساب الراتب «امسح واربح» توجت 180 فائزا خلال 180 يوما، حيث ربحوا نصف راتب شهري لغاية 500 دينار كحد أقصى، إلى جانب العملاء الذين ربحوا جوائز نقدية فورية تصل قيمتها لغاية 12 الف دينار، مشيرا إلى أن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني مازالت بانتظار سعيد الحظ. هذا وقد فاز في السحب الثامن عشر كل من: عبدالعزيز علي خليل دشتي، عبيد مرزوق العازمي، منصور سهيل مبارك فهيم، عبدالرحمن صالح سالم الجيران، أنفال فارس عايد الظفيري، يوسف خالد سالم المذن، نايف محمد صالح العلاطي، خلف نوري خلف الهذال العنزي، راكان تركي مكمي الظفيري، ناصر صقر احمد الشطي.

وقد صممت هذه الحملة خصوصا لعملاء حساب الراتب الكويتيين، حيث تمنحهم قسائم «امسح واربح» عند فتح الحساب ما يؤهلهم لربح جوائز نقدية فورية بقيمة 150 دينارا، 200 دينار، 300 دينار ولغاية 12 الف دينار. كما شملت الحملة 18 سحبا أسبوعيا ربح فيها 180 فائزا راتب نصف شهر يصل بحد أقصى لغاية 500 دينار، فضلا عن دخول السحب النهائي على الجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورجيني هوراكان.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، يوجين جاليجان: ان حملة «امسح واربح» لاقت نجاحا كبيرا وحققت أصداء واسعة بين عملاء البنك الحاليين والجدد، وذلك بفضل أهدافها الرامية لمكافأتهم ومنحهم جوائز قيمة تدعم التزاماتهم المالية على اختلافها.

موضحا أن الحملة صممت لتمنح كل عميل يفتح حساب راتب جديدا فرصة الاستفادة من الحملة فورا، وذلك بمجرد فتح الحساب وتحويل راتبه إلى البنك خلال 3 أشهر، إلى جانب الاستمتاع بمزايا حساب الراتب المميزة.

وتشمل مزايا حساب الراتب الاستثنائية الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، وقرض حسن لغاية 5000 دينار مع فترة سداد مرنة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى ميزة استخدام بطاقة السحب الآلي محليا وعالميا، مع إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.