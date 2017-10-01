نظام أسيكو للبناء «صديق للبيئة» يتميز بسرعة الإنجاز وتخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية ومقاومته للحرائق

شاركت مجموعة أسيكو للصناعات في منتدى «تشييد» الخاص بثقافة التشييد والبناء، الذي أقيم الأسبوع الماضي واستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأوقاف محمد الجبري.

واستعرضــــت مزايـــا المنتجات التي تقدمها المجموعة والنصائـــــح والإرشادات والنصائـــــح ذات العلاقة بالمواطنين في المعرض الذي أقيم على هامش المنتدى، وأكد مديـــر عام العمليات الفنية في مجموعة أسيكو مازن الشعباني الذي ألقى محاضرتين في المنتدى الأولى عن نظام المساح والثانية عن نظام البناء في «أسيكو» أن مشاركة الشركة في هذا المنتدى تأتي إيمانا منها كشركة وطنية بضرورة أن الشركات المتخصصة تعمل على رفع مستوى الوعي في مختلف عمليات البناء والتشييد.

وخلال المحاضرتين، أوضح أن «أسيكو» تفخر بأنها أحد أبرز المساهمين في تطوير وبناء الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن تركيز الشركة يقوم في المقام الأول على رضا العميل من خلال تقديم خدمات الهندسة والتوريد والإنشاء بمواصفات عالمية ضمن الوقت المحدد وضمن الميزانية المعتمدة، لافتا إلى أن قوة «أسيكو» انعكست على مستوى القطاع إقليميا من خلال التخصصات الإنشائية المختلفة التي تحترفها.

وأعرب الشعباني عن فخره واعتزازه بإنجازات شركة «أسيكو» قائلا: نفتخر بإنجازاتنا بنظام أسيكو للبناء المتكامل ونعتز أكثر بريادتنا باستخدام نظام بناء صديق للبيئة ويندرج تحت قائمة المباني الخضراء على مستوى المنطقة. وتطرق الشعباني خلال المحاضرتين إلى نظام البناء في «أسيكو» قائلا: إن نظام «أسيكو» هو النظام المتبع في عمليات البناء بنظام أسيكو، وذلك باستخدام منتجات «اسيكو» من الخرسانة الخلوية مثل الطابوق والأعتاب والبلاطات «الأسقف» المسلحة وغيرها ويطبق نظام «أسيكو» للبناء على كل أنواع المباني مثل الفيلات السكنية والمدارس والمستشفيات ومباني أقسام الشرطة والفنادق والمنتجعات.

وأفاد بأن نظام «أسيكو» للبناء ينفذ من قبل شركة «أسيكو للإنشاءات» التي توفر الدعم الهندسي والإشراف الفني من خلال مهندسين مؤهلين وفنيين متخصصين، موضحا أن من أبرز مميزات نظام «أسيكو» للبناء هو سرعة الإنجاز وتخفيض تكاليف البناء إذا ما قورن بالأنظمة الخرسانية التقليدية الأخرى، وذلك بتخفيض مدة تنفيذ المشاريع وتسليمها في وقت مبكر، هذا بالإضافة إلى إمكانية التوسعات والتعليات المستقبلية وإجراء أي تعديلات على البناء.

واستطرد حديثه بأن «أسيكو» تقف على أرض صلبة من الالتزام الراسخ بمعايير الجودة الصارمة ويرتكز ضمان الجودة عند «أسيكو» على المواصفات القياسية المحلية والخليجية والعالمية للاستمرار في تقديم منتج مميز يخدم المستهلك من الأجداد الى الأحفاد.