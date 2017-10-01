المؤتمر سلط الضوء على أبرز التوجهات العالمية لقطاع سفر الأعمال وآخر مستجدات قطاع الطيران

استضافت شركـــــــة «الخطوط الجوية التركية»، التي تتفوق على جميع نظيراتها من حيث عدد البلدان التي تقصدها رحلاتها، مؤتمر «نادي الخطوط الجوية التركية للشركات» في إسطنبول خلال يومي 25 و26 سبتمبر في «فندق هيلتون إسطنبول بومونتي».

وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 500 ضيف دولي للتواصل معا والاستمتاع بكرم الضيافة التركية الأصيلة فيما يتعرفون على أحدث العروض والمزايا الرئيسية التي يوفرها «نادي الخطوط الجوية التركية للشركات». واستضافت المؤتمر شركة «الخطوط الجوية التركية» بالتعاون مع «الجمعية العالمية لسفر رجال الأعمال»، حيث قدم لمحة عن أبرز التوجهات العالمية لقطاع سفر الأعمال وسلط الضوء على آخر مستجدات قطاع الطيران.

وانطلق المؤتمر هذا العام تحت شعار «التركيز على المسافر».

وقد جمع مئات صناع القرار واللاعبين الرئيسيين من مجتمع سفر الأعمال العالمي في إسطنبول، وذلك للقاء نخبة من المتحدثين المرموقين واستكشاف دور «نادي الخطوط الجوية التركية للشركات» في إضافة المزيد من القيمة إلى أعمالهم.

وقد رحب بالحضور رئيس مجلس إدارة شركة «الخطوط الجوية التركية» ورئيس اللجنة التنفيذية إلكر آيجي، والاستشاري والمتحدث الرئيسي الحائز على جوائز رون كوفمان الذي افتتح الفعالية في يومها الأول. واشتملت قائمة المتحدثين على أرضا إرموت رئيس «وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية»، وسيرا أكجاوغلو الرئيس التنفيذي لـ «سيتي بنك» في تركيا، وتانكوت تورناوغلو نائب رئيس ومدير عام شركة «بروكتر آند جامبل تركيا والقوقاز».

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال ألكر آيجي: يسعدنا أن نستضيف مئات الخبراء المرموقين ورواد قطاع سفر الأعمال من مختلف أنحاء العالم في إسطنبول لحضور هذه الفعالية الفريدة. ويوفر مؤتمر «نادي الخطوط الجوية التركية للشركات» فرصة رائعة لاستكشاف المزايا المتنوعة التي يوفرها برنامجنا المتجدد والخاص بقطاع سفر الأعمال لأعضائه، والاطلاع على أحدث توجهات القطاع.

ويمكن للمشاركين في المؤتمر الاستمتاع بجمال مدينة إسطنبول التي تتمتع بموقع استراتيجي يربط بين العديد من القارات والثقافات. وهي تحتضن المقر الرئيسي لشركة «الخطوط الجوية التركية» التي تحرص دوما على ترسيخ مكانتها الرائدة بين جميع نظيراتها من حيث عدد البلدان التي تقصدها رحلاتها، وإضافة وجهات جديدة إلى شبكتها، والاستثمار في الطائرات الجديدة وخدمات التدريب والمرافق العصرية الحديثة، بالإضافة إلى حصد العديد من الجوائز العالمية وتسجيل معدلات نمو مذهلة.

وتتضمن قائمة أحدث الجوائز التي استحقتها: جائزة «أفضل خدمة طعام على متن درجة رجال الأعمال»، وجائزة «أفضل صالة سفر لدرجة رجال الأعمال»، و«أفضل خدمة طعام في صالة سفر لدرجة رجال الأعمال» ضمن نتائج استطلاع «سكاي تراكس» لهذا العام. كما حازت مؤخرا جائزة «شركة الطيران العالمية من فئة الخمس نجوم» بحسب التصنيفات الرسمية لـ «رابطة تجارب المسافرين الجويين».