الشمري: «إنفينتي العقارية» جاهزة لتسليم الفلل التابعة لمشروع «سراييفو دريم»

أعلنت كل من شركة «مرابحات للحلول العقارية» و«إنفينتي العقارية» و«تبارك القابضة» و«يسر الدولية» مشاركتهم في معرض العقارات الكويتية والدولية الذي تنظمه شركة إكسبو سيتي لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر في فندق الريجنسي - البدع.

إنفينتي العقارية

وكشف مسؤول شركة إنفينتي العقارية أحمد الشمري عن عدد من المشاريع الجديدة التي تم طرحها أمام عملائها في عدد من الأسواق العالمية الجاذبة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تقع في أكثر الأسواق طلبا واستقرارا سواء كانت من الناحية السياسية أو الاقتصادية. وأضاف: الشركة جاهزة لتسليم الفلل التابعة لمشروع «سراييفو دريم» الكائن في جمهورية البوسنة والهرسك في منطقة ميشوفيتش والذي يبعد عن سنتر سراييفو قرابة 15 كم وعن مطار سراييفو مسافة 10 كم وعن منطقة أليجا والمصحات العلاجية مسافة 8 كم. ويتكون من أراض وفلل، قريبة من جميع المنتزهات والأماكن السياحية، إلى جانب مجموعة من الخدمات والمرافق الرئيسية التي تخدم سكان المشروع من مسجد، سوبر ماركت، كافتيريا ومنطقة ألعاب أطفال، خدمة حراسة ونظافة على مدار الساعة.

مرابحات للحلول العقارية

قال مدير التسويق في شركة مرابحات للحلول العقارية عادل محمدي إنه سيتم إطلاق عروض خاصة ومميزة خلال فترة المعرض على وثيقة الإيجار الشرعية ببرج هاجر الواقع ضمن مشروع «أبراج البيت» بمكة المكرمة، مقابل الكعبة المشرفة مباشرة وعلى بُعد خطوات من باب الملك عبدالعزيز، والذي يدار من قبل سلسلة فنادق ومنتجعات موفنبيك العالمية، وهو المنتج الذي يتم تطويره باستمرار خصيصا لتمكين المسلمين من ضمان إقامتهم في قلب مكة المكرمة وفي أقرب فندق إلى الحرم المكي الشريف لمدة 17 عاما مع توفير نسبة كبيرة تفوق 80% من تكاليف الإقامة هناك.

وتابع: سيتم طرح أجنحة سلطان سويتس الفندقية الفاخرة في اسطنبول، الواقع ضمن مشروع nef22، والذي يقع بالقرب من مطار أتاتورك الدولي وعلى مسافة قريبة جدا من محطة المترو ومحطة المتروباص، بالإضافة إلى قربه من مراكز التسوق وعدد من الأماكن التاريخية في إسطنبول.

تبارك القابضة

وقال مدير فرع مجموعة تبارك القابضة في الكويت وليد صقر إن «تبارك» بدأت بإطلاق المرحلة الثانية من أحدث مشروعاتها في القاهرة الجديدة «ناينتي أفينيو»، لافتا إلى أن الشركة بدأت في تسويق المرحلة الثانية للمشروع وهو أحد أبرز المشاريع الإسكانية للشركة.

وأوضح أن المشروع يتميز بموقعه المتميز واطلالته الفريدة والتوظيف الأمثل للمساحات السكنية بمساحات 157 مترا وحتى 310 أمتار ما بين وحدات مستقلة ودوبلكس لتناسب جميع الأذواق.

مشيرا إلى أنه يقع مباشرة على شارع التسعين أمام الجامعة الأميركية وعلى بعد خطوات من كايرو فيستيفالسيتي مول ما يجعله الأقرب لأهم شبكة طرق رئيسية داخل القاهرة مثل طريق المطار، الطريق الدائري والمعادي والسادس من أكتوبر، لافتا الى أن عمارات ناينتي أفينيو جميعها تشتمل على كراجات خاصة ومداخل فخمة مجهزة للاستقبال ومصاعد وشوارع داخلية فسيحة ونوافير ومناطق ألعاب للأطفال، والوحدات على أعلى مستوى من التشطيبات الداخلية.

يسر العقارية

وقال الرئيس التنفيذي في شركة يسر الدولية العقارية أشرف يسري الصباحي إن مشاركة يسر في معرض العقارات الكويتية والدولية ستقدم التسويق لأول مرة في دولة البرتغال وألمانيا في أوروبا حصريا لشركة يسر المتعاقدة مع كبرى الشركات هناك، وسيتم طرح حزمة كبيرة من المشاريع المتنوعة في أجمل مدن البرتغال مثل مدينة الجارف وبورتو ولشبونة، وأيضا أجمل مدن ألمانيا مثل هامبورغ وماليس ودوسلدورف وبلاك فورست وشرامبرج وفيبرتال، بأسعار مغرية بما يتسنى للعملاء اختيار الأفضل لهم.

وأشار الصباحي إلى توجه الشركة إلى التسويق في جمهورية البوسنة والهرسك، حيث جمال الطبيعة وتوافر كل الخدمات بالقرب من مشاريعنا سواء في مدينة أوسينيك أو مدينة فيسيكو وأسعار الأراضي تنافسية بشكل سيلاحظه جميع عملائنا بالفترة أثناء المعرض.