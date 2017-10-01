أعلن بنك الخليج عن الفائز في السحب ربع السنوي الثالث لحساب الدانة لهذا العام، حيث حالف الحظ هاني موسى محمد الموسى للفوز بجائزة نقدية بلغت قيمتها 500 الف دينار، وتم اجراء السحب على الهواء مباشرة عبر «برنامج ربع الديوانية» الإذاعي على «محطة نبض الكويت إف إم 88.8»، وذلك يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2017، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة. كما وتم أيضا الإعلان عن ثلاثة فائزين في سحب الحملة الترويجية الصيفية للبطاقات الائتمانية، وهم أسيل العتيبي، الفائزة بجائزة نقدية قيمتها 5000 دينار، وبدر عبد الرزاق عبد الكريم خلفي الفائز بجائزة 10000 دينار، وناهد بدر القطان الفائزة بالجائزة الكبرى وقيمتها 25 الف دينار. أما بقية الفائزين ضمن الحملة فسيحصل كل منهم على جائزة نقدية تبلغ 1000 دينار، وسيتم الإعلان عن أسمائهم من خلال الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.

وقد أعلن البنك أيضا وعلى الهواء مباشرة عن أسماء الفائزين الثلاثة في السحب الشهري التاسع لحساب red، وهم دهيم مصبح دهيم الماجدي، الفائز بجهاز «آيفون 7 Plus»، وعلي سيد احمد الحداد، الفائز بجهاز «آيباد برو»، وحسنه ربيعان مطلق السبيعي، الفائزة بساعة «أبل» الذكية.