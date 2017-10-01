أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تنظيم حملة توعوية للوقاية من سرطان الثدي بالتعاون مع مركز الكويت لمكافحة السرطان ومستشفى السلام، وذلك انطلاقا من دوره الاجتماعى وحرصه على تقديم كل وسائل المساعدة والدعم للبرامج والخدمات والانشطة التي تستهدف الارتقاء بالمجتمع وتنمية مجالات الرئيسية وفي مقدمتها الصحة.

وتستهدف الحملة التي تستمر لمدة شهر التعريف بطرق واساليب الوقاية من سرطان الثدي، وتوعية السيدات حول ضرورة الفحص المبكر وطرق التعرف على اعراض واشكال ومقدمات الاصابة بالمرض، وذلك من خلال رسائل اعلامية واعلانية ووسائل توعوية وحملات ولقاءات وندوات تسلط الضوء على هذا المرض الخطير الذي تتزايد معدلات انتشاره يوما بعد آخر، ويعود معظمها الى نقص التوعية وعدم الفحص المبكر والجهل بمقدمات المرض واعراضه والتي يمكن لو احسن التعامل معها ان يتم الشفاء باسرع ما يمكن، والتعافي بأقل آثار ممكنة.

وتركز الحملة هذا العام على التعامل مع الحشود والتجمعات الكثيفة في المراكز التجارية والمجمعات اماكن التسوق المشهورة، والابتعاد عن الغرف المغلقة، حتى تصل رسالة الحملة الى اكبر شريحة ممكنة، كما تندرج ضمن الحملة فعاليات متعددة ومتنوعة مثل الرسائل الصوتية والمصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، واللقاءات المباشرة والزيارات الى بعض المراكز الطبية والعلاجية للتعرف على مدى انتشار المرض ووسائل مقاومته، بالإضافة الى الندوات والمحاضرات والمعارض التصويرية للتحذير من سرطان الثدي وآثاره الصحية، كما ستنظم محاضرات لموظفات «بيتك» وعائلاتهم.