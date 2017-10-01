وحدات عقارية متكاملة في النرويج تناسب جميع شرائح المستثمرين

تزامنا مع انطلاق الموسم العقاري الجديد، تبدأ شركة القصور الحديثة لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات انطلاقة مميزة وبثوب جديد من خلال طرح مشاريع مميزة في أسواق جديدة في عالم العقار والتي تتمتع بإقبال كبير من قبل المستثمرين الكويتيين.

وتعليقا على ذلك أعلن رئيس مجلس إدارة «القصور الحديثة» و«آب تاون كويت العقارية» محمد فتحي طرح مشروعين في كل من هولندا والنرويج، اذ تحقق الشركة بذلك سبقا مميزا في تقديم مشاريع فريدة من نوعها في السوق العقاري الكويتي تميزها عن الشركات المنافسة في مجال تسويق وبيع العقارات الخارجية.

وأشار فتحي إلى أن المشروع الأول الذي سيتم طرحه في السوق، يقع في مدينة ماستريخت الهولندية، لافتا إلى أنه عبارة عن بيوت تبدأ أسعارها من 50 ألف دينار. وبين أن المشروع يتميز بقربه من مدينة دوسلدورف الألمانية، وكذلك أكبر أوتليت في هولندا اوتليت ROERMOND، لافتا إلى أن الشركة قدمت مشاريع مميزة في هولندا لاقت إقبالا كبيرا من قبل جميع المستثمرين في السوق الكويتي خلال الفترات الماضية، مبينا في الوقت نفسه أن القيم الإجمالية لمشروع ماستريخت تصل إلى 25 مليون دينار.

وعن المشروع الآخر، أشار فتحي إلى أن «القصور الحديثة» ستطرح مشروعا في النرويج، وهو عبارة عن تسويق وحدات عقارية متكاملة، لافتا إلى أن الشركة تعتبر أول شركة تسويق عقاري في الكويت تقوم بتسويق عقارات في النرويج.

وتابع: المشروع عبارة عن وحدات عقارية متكاملة من شقق وأراض وبيوت بأسعار تناسب الشرائح كافة، وأيضا تتناسب مع معطيات السوق العقاري المحلي، الذي يتطلب شراء العميل وحدات عقارية في مناطق جديدة وبأسعار تتناسب مع دخل جميع المستثمرين العقاريين.

وبين فتحي ان الشركة اقتربت من انهاء بيع آخر مراحل مشروع شاليهات «درووم بارك» في أمستردام، في حين ان عملاء مشروع «درووم بارك» تسلموا عقود الاستثمار مع المالك الهولندي مباشرة، وعقود الأرض.

وأكد أن مشروع «درووم بارك» يتميز بقربه من دامسكوير، ووجود أكبر أوتليت في هولندا على بعد 4 كم من المشروع، متوقعا في ظل هذه المميزات التي يتمتع بها المشروع أن يحقق زيادة تقارب 7% على سعر الشاليه الواحد مع نهاية العام، مقارنة بالعام الماضي.

وذكر فتحي خلال حديثه عن الخطوة الجديدة التي قامت بها الشركة نحو الريادة والتطور في أعمالها، وهي افتتاح شركة القصور الحديثة فرعها ومكتبها الإقليمي الأوروبي في مدينة روتردام في هولندا.

وبين أن الشركة لديها أيضا مشروع بوسبارك في هولندا والذي يمتاز بأسعاره المميزة والتي تبدأ من 10 آلاف دينار، بعقود إيجار مباشرة، لافتا إلى أن الشاليهات تتميز بأسعار مغرية وتحديدا للشباب الكويتي الباحث عن استثمار عقاري له، خصوصا ان الشاليهات تبدأ مساحتها من 40 مترا للشاليه الواحد، وكذلك قربه من مدينة آرنهم القريبة من حدود ألمانيا.