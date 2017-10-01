أعلنت الخطوط الوطنية الكويتية عن انضمام أروى جناحي إلى فريق الطيارين الخاص بها لتكون الجناحي أول سيدة تمتهن هذه الوظيفة بالشركة.

ويأتي هذا التعيين ضمن حزمة من المبادرات التي أطلقتها الخطوط الوطنية في إطار دعم الكفاءات الشابة الواعدة وإعطاء الفرصة للسيدات والرجال على حد سواء.

وفي هذا الإطار قالت لنا الرشيد مديرة العلاقات العامة والإعلام: نحن فخورون بانضمام أروى ضمن فريق العمل في الخطوط الوطنية الذين تم اختيارهم بكل عناية لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات الجوية على متن طائرات الخطوط الوطنية، كما عبرت عن اعتزازها بوجود سيدات طموحات أصبحن ينافسن في جميع مجالات العمل حتى مجال الطيران.

الجدير بالذكر أن الخطوط الوطنية استأنفت رحلاتها في شهر يوليو الماضي لعدة وجهات دولية لجورجيا وأذربيجان وسراييفو والبحرين ومصر وغيرها من الوجهات.